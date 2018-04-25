Liverpool, Roma'yı darmadağın etti

Liverpool, Roma'yı darmadağın etti

1 / 18 Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Cengiz Ünder'in takımı Roma'yı ağırladı.

2 / 18 Liverpool sahaya Karius, Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Chamberlain, Salah, Mane, Firmino 11'i ile çıktı.

3 / 18 Roma ise deplasmanda Alisson, Fazio, Manolas, Jesus, Florenzi, De Rossi, Strootman, Nainggolan, Kolarov, Cengiz Ünder ve Dzeko'lu kadrosuyla mücadele etti.

4 / 18 Maçın ilk tehlikeli atağı 5. dakikada oldu. Salah'ın pasıyla hareketlenen Firmino, kaleciye karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

5 / 18 19. dakikada Kolarov'un çok sert şutu kaleci Karius'un son anda müdahalesi sonrası üst direkten döndü.

6 / 18 29'da mutlak gol kaçtı. Milner'ın pasında hareketlenen Mane, kaleciyle karşı karşı pozisyonda topu üstten auta attı.

7 / 18 Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Mane topu ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt nedeniyle golü geçersiz saydı.

8 / 18 36'da Salah sahneye çıktı ve sağ çaprazdan uzak direğe mükemmel bir plase yollayarak Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.

9 / 18 İki dakika sonra kornerde müthiş yükselen Lovren'in kafa vuruşu üst direğe çarptı ve auta gitti.

10 / 18 İlk yarının son dakikasında bu kez Firmino'nun pasına hareketlenen Salah, şık bir vuruşla Liverpool'u soyunma odasına 2-0 önde götürdü.

11 / 18 Roma'da ikinci yarıya başlarken Cengiz Ünder'in yerine oyuna Patrik Schick girdi.

12 / 18 56. dakikada yine defansın arkasına sarkan Salah'ın pasında Mane durumu 3-0'a getirdi.

13 / 18 61'de maçın tartışmasız yıldızı Mohamed Salah sağ çaprazdan topu kale ağzına çevirdi, Firmino golü atıp farkı dörde çıkardı: 4-0.

14 / 18 Durmak nedir bilmeyen Liverpool'da 69. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Firmino, kornerden gelen topa kafayı vurdu ve durumu 5-0 yaptı.

15 / 18 81'da Nainngolan'ın nefis pasını göğsüyle önüne alan Dzeko, Roma adına ağları havalandırdı: 5-1.

16 / 18 85'te ise Milner'ın elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıyı Perotti gole çevirdi ve skor 5-2 oldu.

17 / 18 İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Liverpool rakibini 5-2 yenerek rövanş maçı öncesi finalin kapısını ardına kadar araladı.