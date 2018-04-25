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Liverpool, Roma'yı darmadağın etti!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 25.04.2018 00:15 | Son Güncelleme

Liverpool-Roma maçında tam 7 gol vardı. Liverpool sahasında Roma'yı 5-2 ile geçerken maça Mohamed Salah damga vurdu. Eski takımı Roma'yı dağıtan Salah maçın yıldızı olurken, Cengiz Ünder ikinci yarıda forma giyemedi. Liverpool-Roma maçının golleri, özeti, tüm detayları MYNET.COM'da...

Liverpool, Roma'yı darmadağın etti

Liverpool, Roma'yı darmadağın etti

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Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Cengiz Ünder'in takımı Roma'yı ağırladı.

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Cengiz Ünder'in takımı Roma'yı ağırladı.
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Liverpool sahaya Karius, Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Chamberlain, Salah, Mane, Firmino 11'i ile çıktı.

Liverpool sahaya Karius, Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Chamberlain, Salah, Mane, Firmino 11'i ile çıktı.
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Roma ise deplasmanda Alisson, Fazio, Manolas, Jesus, Florenzi, De Rossi, Strootman, Nainggolan, Kolarov, Cengiz Ünder ve Dzeko'lu kadrosuyla mücadele etti.

Roma ise deplasmanda Alisson, Fazio, Manolas, Jesus, Florenzi, De Rossi, Strootman, Nainggolan, Kolarov, Cengiz Ünder ve Dzeko'lu kadrosuyla mücadele etti.
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Maçın ilk tehlikeli atağı 5. dakikada oldu. Salah'ın pasıyla hareketlenen Firmino, kaleciye karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

Maçın ilk tehlikeli atağı 5. dakikada oldu. Salah'ın pasıyla hareketlenen Firmino, kaleciye karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.
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19. dakikada Kolarov'un çok sert şutu kaleci Karius'un son anda müdahalesi sonrası üst direkten döndü.

19. dakikada Kolarov'un çok sert şutu kaleci Karius'un son anda müdahalesi sonrası üst direkten döndü.
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29'da mutlak gol kaçtı. Milner'ın pasında hareketlenen Mane, kaleciyle karşı karşı pozisyonda topu üstten auta attı.

29'da mutlak gol kaçtı. Milner'ın pasında hareketlenen Mane, kaleciyle karşı karşı pozisyonda topu üstten auta attı.
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Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Mane topu ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt nedeniyle golü geçersiz saydı.

Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Mane topu ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt nedeniyle golü geçersiz saydı.
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36'da Salah sahneye çıktı ve sağ çaprazdan uzak direğe mükemmel bir plase yollayarak Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.

36'da Salah sahneye çıktı ve sağ çaprazdan uzak direğe mükemmel bir plase yollayarak Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.
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İki dakika sonra kornerde müthiş yükselen Lovren'in kafa vuruşu üst direğe çarptı ve auta gitti.

İki dakika sonra kornerde müthiş yükselen Lovren'in kafa vuruşu üst direğe çarptı ve auta gitti.
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İlk yarının son dakikasında bu kez Firmino'nun pasına hareketlenen Salah, şık bir vuruşla Liverpool'u soyunma odasına 2-0 önde götürdü.

İlk yarının son dakikasında bu kez Firmino'nun pasına hareketlenen Salah, şık bir vuruşla Liverpool'u soyunma odasına 2-0 önde götürdü.
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Roma'da ikinci yarıya başlarken Cengiz Ünder'in yerine oyuna Patrik Schick girdi.

Roma'da ikinci yarıya başlarken Cengiz Ünder'in yerine oyuna Patrik Schick girdi.
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56. dakikada yine defansın arkasına sarkan Salah'ın pasında Mane durumu 3-0'a getirdi.

56. dakikada yine defansın arkasına sarkan Salah'ın pasında Mane durumu 3-0'a getirdi.
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61'de maçın tartışmasız yıldızı Mohamed Salah sağ çaprazdan topu kale ağzına çevirdi, Firmino golü atıp farkı dörde çıkardı: 4-0.

61'de maçın tartışmasız yıldızı Mohamed Salah sağ çaprazdan topu kale ağzına çevirdi, Firmino golü atıp farkı dörde çıkardı: 4-0.
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Durmak nedir bilmeyen Liverpool'da 69. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Firmino, kornerden gelen topa kafayı vurdu ve durumu 5-0 yaptı.

Durmak nedir bilmeyen Liverpool'da 69. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Firmino, kornerden gelen topa kafayı vurdu ve durumu 5-0 yaptı.
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81'da Nainngolan'ın nefis pasını göğsüyle önüne alan Dzeko, Roma adına ağları havalandırdı: 5-1.

81'da Nainngolan'ın nefis pasını göğsüyle önüne alan Dzeko, Roma adına ağları havalandırdı: 5-1.
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85'te ise Milner'ın elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıyı Perotti gole çevirdi ve skor 5-2 oldu.

85'te ise Milner'ın elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıyı Perotti gole çevirdi ve skor 5-2 oldu.
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İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Liverpool rakibini 5-2 yenerek rövanş maçı öncesi finalin kapısını ardına kadar araladı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Liverpool rakibini 5-2 yenerek rövanş maçı öncesi finalin kapısını ardına kadar araladı.
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Liverpool'da Mohamed Salah, 2 gol, 2 asistlik performansıyla maçın yıldızı oldu ve karşılaşmaya damga vurdu.

Liverpool'da Mohamed Salah, 2 gol, 2 asistlik performansıyla maçın yıldızı oldu ve karşılaşmaya damga vurdu.
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Anahtar Kelimeler:
roma liverpool Salah Cengiz Ünder firmino Mane

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