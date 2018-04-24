Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Bayern - Real Madrid maçı şifresiz izle)

Bayern Münih ve Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin iki favori takımı, yarı finalde eşleştiler. Ve bu turdaki ilk maç için Bayern Münih, Real Madrid'i ağırlayacak. Tarihlerinde Şampiyonlar Ligi finaline Bayern Münih 11 kez, Real Madrid ise 15 kez çıktılar. İki takım da bir kez daha finale kalmak için tüm güçleri ile mücadele verecek. Futbolseverlerin gözü Bayern Münih - Real Madrid maçında. Nefesleri kesecek dev maçın muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ile maçı şifresiz yayınlayan kanallar listesi haberimizde. Peki Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BAYERN MÜNİH - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı finalinde, Almanya'nın Bayern Münih takımı, İspanyol kulübü Real Madrid'i yarın TSİ 21.45'te konuk edecek. Bayern Münih - Real Madrid maçında Hollandalı hakem Björn Kuipers görev alacak. Yardımcı hakemler ise Sander van Roekel, Erwin Zeinstra iken 4. hakem Charles Schaap. Alianz Arena'da oynanacak Bayern Münih - Real Madrid maçı Türkiye'den Tivibu Spor 2 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Bu maçı yayınlayacak diğer kanallar listesi aşağıdadır.

ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmaları olan Bayern Münih - Real Madrid maçını uluslararası aşağıdaki kanallar canlı olarak verecek. İdman TV, SONY TEN 2, Arsenal Player, beIN Sports, Sport 2, Sky Sport 1, BT Sport 2, ESPN, HRT 2, Klik SPORT, SuperSport, Astro Go, PPTV Sport China, Canal+ Sport 2, Cosmote Sport 2 HD, Now Sports 3, MRT1, Fox Sports, Sport TV1, Telekom BAYERN MÜNİH - REAL MADRİD MAÇINDA GÜLEN KİM OLACAK? 12 şampiyonlukla kupayı en fazla kaldıran takım olan Real Madrid, son 5 yılda 4'üncü, toplamda 16. kez finale çıkmak istiyor. Kupayı 5 kez kazanan Bayern Münih ise 2013'ten bu yana ilk, toplamda 11. defa finale çıkmayı hedefliyor. Üst üste 8. kez Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına giren Real Madrid ile son 7 yılda 6. defa adını yarı finale yazdıran Bayern Münih, daha önce 24 kez karşılaştı Bu maçlarda iki ekip de 11 galibiyet elde etti. 2 mücadele ise berabere sonuçlandı. Real Madrid'in 37, Bayern Münih de 36 gole imza attı. Kulüpler, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ise 6 defa eşleşti. 1976, 1987, 2001, 2012'deki eşleşmeleri Bayern Münih kazanırken, 2000 ve 2014'te turu atlayan taraf Real Madrid oldu.

İki takım son olarak geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Bayern Münih'in sahası Allianz Arena'daki ilk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanan rövanşı aynı skorla kaybedince eşleşmenin galibini belirlemek için uzatmaya gidildi. Uzatmalarda Cristiano Ronaldo (2) ve Marco Asensio'nun golleriyle sahadan 4-2 galip ayrılan Real, Bayern'i eledi. RONALDO REKORUNU EGALE EDEBİLECEK Mİ? Attığı 120 golle "Şampiyonlar Ligi tarihinin en skoreri" unvanının sahibi Cristiano Ronaldo, kendine ait rekorları geliştirmeye çalışacak. Bu sezon 15 kez ağları sarsan 33 yaşındaki Ronaldo, 3 gol daha atarsa 2013-14 sezonunda ele geçirdiği "bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan futbolcu" rekorunu kıracak. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11 karşılaşmada gol atan Portekizli futbolcu, 9 maçlık serisi bulunan Ruud van Nistelrooy'dan aldığı rekoru, daha da ileri taşımak istiyor. Juventus eşleşmesindeki performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir takıma karşı 10 gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçen Ronaldo, Bayern Münih'e karşı oynamayı da seviyor.