Liverpool - Roma CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Cengiz Ünder'in takımı Roma, Mohamed Salah'lı Liverpool karşısında... Liverpool-Roma maçının canlı anlatımı ve tüm detayları MYNET.COM'da...
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
DAKİKA 2: Strootman'ın sert şutu kaleci Karius'un üzerine gitti.
DAKİKA 3: Salah'ın sağ çaprazdan plase şutunda Alisson gole izin vermedi.
DAKİKA 5: Salah'ın pasıyla hareketlenen Firmino, kaleciye karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.
DAKİKA 10: Florenzi sağ kanattan ceza sahasına ortaladı ancak topa hiçbir takım arkadaşına gitmedi.
DAKİKA 18: Sakatlanan Chamberlain'in yerine oyuna Wijnaldum girdi.
DAKİKA 19: Kolarov'un çok sert şutu üst direkten döndü.
DAKİKA 21: Cengiz Ünder'in şutu kaleci Karius'ta kaldı.
DAKİKA 29: Milner'ın pasında hareketlenen Mane, kaleciyle karşı karşı pozisyonda topu üstten auta attı.
DAKİKA 30: Firmino'nun verdiği pasta Mane ceza alanında istediği gibi bir vuruş yapamadı ve top dışarı gitti.
DAKİKA 34: Milner'ın ortasında Mane'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.
DAKİKA 36: Mohamed Salah, sağ çaprazdan uzak direğe mükemmel bir plase yolladı ve Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.
DAKİKA 38: Kornerde Lovren'in kafa vuruşu üst direğe çarptı ve auta gitti.
DAKİKA 45: Firmino'nun pasında Mohamed Salah yine sahneye çıktı ve attığı golle Roma karşısında Liverpool'u soyunma odasına 2-0 önde götürdü.
DAKİKA 46: Roma'da Cengiz Ünder'in yerine oyuna Patrik Schick girdi.
DAKİKA 56: Defansın arkasına sarkan Salah'ın pasında Mane durumu 3-0'a getirdi.
DAKİKA 60: Ceza sahası içinde topla buluşan Robertson, vuruşunu yaptı, savunma araya girip tehlikeyi önledi.
DAKİKA 61: Maçın yıldızı Salah sağ çaprazdan kale ağzına çevirdi, Firmino golü atıp farkı dörde çıkardı: 4-0.
DAKİKA 64: Sadio Mane, altıpas üzerinden kaleye şutunu çekti, Alisson gole izin vermedi.
DAKİKA 69: Kornerden gelen topa kafayı vuran Firmino durumu 5-0 yaptı.
DAKİKA 81: Sahneye çıkan Dzeko, Roma adına golü attı: 5-1
DAKİKA 85: Milner'ın elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıyı Perotti gole çevirdi, skor 5-2 oldu.
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LIVERPOOL - ROMA
STAT: Anfield Road
SAAT: 21.45
HAKEM: Felix Brych
YAYIN: TRT 1
LIVERPOOL: Karius, Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Chamberlain, Salah, Mane, Firmino
TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp
ROMA: Alisson, Fazio, Manolas, Jesus, Florenzi, De Rossi, Strootman, Nainggolan, Kolarov, Cengiz Ünder, Dzeko
TEKNİK DİREKTÖR: Eusebio Di Francesco
Bu akşam 21.45’te Anfield Road’daki maçı Almanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Felix Brych yönetiyor. Felix Brych’in yardımcılığını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp yapıyor. Liverpool-Roma maçı Tivibu Spor 2 ve TRT 1’den canlı izlenebilecek. Cengiz Ünder'in takımı Roma çeyrek finalde Barcelona'yı, Liverpool ise Manchester City'i kupanın dışına iterek yarı finale yükselmişlerdi.
LIVERPOOL-ROMA 6. RANDEVUDA
Liverpool ile Roma, Avrupa kupalarında toplamda 6. kez karşılaşıyor. Liverpool ile Roma son olarak 2002'de yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmişti. Geride kalan 5 maçın ikisini Liverpool, birini ise Roma kazandı. 2 maç beraberlikle sonuçlandı.
ROMA TARİHİ RÖVANŞ PEŞİNDE
Liverpool, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde Roma ile oynadığı 3 maçta da yenilmedi, 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bu beraberliklerden biri 1984 final maçında gelmiş, sonrasında Liverpool penaltı vuruşlarını kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.
LIVERPOOL 9 YARI FİNALDE 7 KEZ TUR ATLADI
Liverpool, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde 10 kez yarı final turunda yer alacak. Bundan önceki dokuz yarı final eşleşmesinin yedisinde turu atlayan Liverpool, sadece 1964/65 sezonunda Inter'e ve 2007/08 sezonunda Chelsea'ye elendi.
Roma, 1990/91 sezonunda UEFA Kupası'ndaki Brondby eşleşmesinden bu yana ilk kez bir Avrupa turnuvasında yarı final maçı oynayacak. İtalyan ekibi Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece 1983/84 sezonunda yarı finalde yer almış; o turda Dundee United'ı eleyerek finalde Liverpool'un rakibi olmuştu.
Liverpool, 1984/85 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finalinde Panathinaikos'u mağlup ettikten sonra, Avrupa kupalarındaki yarı final turlarında oynadığı ilk maçların hiçbirini kazanamadı. Liverpool söz konusu 7 maçta 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.
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