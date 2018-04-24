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Liverpool - Roma CANLI YAYIN

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 24.04.2018 18:17 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool-Roma maçı oynanıyor. Cengiz Ünder'in takımı Roma, Mohamed Salah'lı Liverpool karşısında... Roma, 1984 yılında finalde penaltılar sonrası kupayı kaptırdığı Liverpool'u eleyerek rakibinden 34 yıl sonra rövanşı almak istiyor. Roma'da Cengiz Ünder yükselen formuyla dikkat çekiyor. Maçı canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız. Liverpool-Roma maçının canlı anlatımı ve tüm detayları MYNET.COM'da...

Liverpool - Roma CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Cengiz Ünder'in takımı Roma, Mohamed Salah'lı Liverpool karşısında... Liverpool-Roma maçının canlı anlatımı ve tüm detayları MYNET.COM'da...

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
DAKİKA 2: Strootman'ın sert şutu kaleci Karius'un üzerine gitti.
DAKİKA 3: Salah'ın sağ çaprazdan plase şutunda Alisson gole izin vermedi.
DAKİKA 5: Salah'ın pasıyla hareketlenen Firmino, kaleciye karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.
DAKİKA 10: Florenzi sağ kanattan ceza sahasına ortaladı ancak topa hiçbir takım arkadaşına gitmedi.
DAKİKA 18: Sakatlanan Chamberlain'in yerine oyuna Wijnaldum girdi.
DAKİKA 19: Kolarov'un çok sert şutu üst direkten döndü.
DAKİKA 21: Cengiz Ünder'in şutu kaleci Karius'ta kaldı.
DAKİKA 29: Milner'ın pasında hareketlenen Mane, kaleciyle karşı karşı pozisyonda topu üstten auta attı.
DAKİKA 30: Firmino'nun verdiği pasta Mane ceza alanında istediği gibi bir vuruş yapamadı ve top dışarı gitti.
DAKİKA 34: Milner'ın ortasında Mane'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.
DAKİKA 36: Mohamed Salah, sağ çaprazdan uzak direğe mükemmel bir plase yolladı ve Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.
DAKİKA 38: Kornerde Lovren'in kafa vuruşu üst direğe çarptı ve auta gitti.
DAKİKA 45: Firmino'nun pasında Mohamed Salah yine sahneye çıktı ve attığı golle Roma karşısında Liverpool'u soyunma odasına 2-0 önde götürdü.
DAKİKA 46: Roma'da Cengiz Ünder'in yerine oyuna Patrik Schick girdi.
DAKİKA 56: Defansın arkasına sarkan Salah'ın pasında Mane durumu 3-0'a getirdi.
DAKİKA 60: Ceza sahası içinde topla buluşan Robertson, vuruşunu yaptı, savunma araya girip tehlikeyi önledi.
DAKİKA 61: Maçın yıldızı Salah sağ çaprazdan kale ağzına çevirdi, Firmino golü atıp farkı dörde çıkardı: 4-0.
DAKİKA 64: Sadio Mane, altıpas üzerinden kaleye şutunu çekti, Alisson gole izin vermedi.
DAKİKA 69: Kornerden gelen topa kafayı vuran Firmino durumu 5-0 yaptı.
DAKİKA 81: Sahneye çıkan Dzeko, Roma adına golü attı: 5-1
DAKİKA 85: Milner'ın elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıyı Perotti gole çevirdi, skor 5-2 oldu.

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN..

LIVERPOOL - ROMA

STAT: Anfield Road
SAAT: 21.45
HAKEM: Felix Brych
YAYIN: TRT 1

LIVERPOOL: Karius, Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Chamberlain, Salah, Mane, Firmino
TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp

ROMA: Alisson, Fazio, Manolas, Jesus, Florenzi, De Rossi, Strootman, Nainggolan, Kolarov, Cengiz Ünder, Dzeko
TEKNİK DİREKTÖR: Eusebio Di Francesco

Liverpool-Roma 2002

Bu akşam 21.45’te Anfield Road’daki maçı Almanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Felix Brych yönetiyor. Felix Brych’in yardımcılığını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp yapıyor. Liverpool-Roma maçı Tivibu Spor 2 ve TRT 1’den canlı izlenebilecek. Cengiz Ünder'in takımı Roma çeyrek finalde Barcelona'yı, Liverpool ise Manchester City'i kupanın dışına iterek yarı finale yükselmişlerdi.

LIVERPOOL-ROMA 6. RANDEVUDA
Liverpool ile Roma, Avrupa kupalarında toplamda 6. kez karşılaşıyor. Liverpool ile Roma son olarak 2002'de yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmişti. Geride kalan 5 maçın ikisini Liverpool, birini ise Roma kazandı. 2 maç beraberlikle sonuçlandı.

ROMA TARİHİ RÖVANŞ PEŞİNDE
Liverpool, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde Roma ile oynadığı 3 maçta da yenilmedi, 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bu beraberliklerden biri 1984 final maçında gelmiş, sonrasında Liverpool penaltı vuruşlarını kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

Liverpool-Roma 1984

LIVERPOOL 9 YARI FİNALDE 7 KEZ TUR ATLADI
Liverpool, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde 10 kez yarı final turunda yer alacak. Bundan önceki dokuz yarı final eşleşmesinin yedisinde turu atlayan Liverpool, sadece 1964/65 sezonunda Inter'e ve 2007/08 sezonunda Chelsea'ye elendi.

Roma, 1990/91 sezonunda UEFA Kupası'ndaki Brondby eşleşmesinden bu yana ilk kez bir Avrupa turnuvasında yarı final maçı oynayacak. İtalyan ekibi Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece 1983/84 sezonunda yarı finalde yer almış; o turda Dundee United'ı eleyerek finalde Liverpool'un rakibi olmuştu.

Liverpool, 1984/85 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finalinde Panathinaikos'u mağlup ettikten sonra, Avrupa kupalarındaki yarı final turlarında oynadığı ilk maçların hiçbirini kazanamadı. Liverpool söz konusu 7 maçta 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool-Roma Cengiz Ünder roma liverpool

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