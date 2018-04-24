Liverpool - Roma CANLI YAYIN

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI DAKİKA 2: Strootman'ın sert şutu kaleci Karius'un üzerine gitti. DAKİKA 3: Salah'ın sağ çaprazdan plase şutunda Alisson gole izin vermedi. DAKİKA 5: Salah'ın pasıyla hareketlenen Firmino, kaleciye karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti. DAKİKA 10: Florenzi sağ kanattan ceza sahasına ortaladı ancak topa hiçbir takım arkadaşına gitmedi. DAKİKA 18: Sakatlanan Chamberlain'in yerine oyuna Wijnaldum girdi. DAKİKA 19: Kolarov'un çok sert şutu üst direkten döndü. DAKİKA 21: Cengiz Ünder'in şutu kaleci Karius'ta kaldı. DAKİKA 29: Milner'ın pasında hareketlenen Mane, kaleciyle karşı karşı pozisyonda topu üstten auta attı. DAKİKA 30: Firmino'nun verdiği pasta Mane ceza alanında istediği gibi bir vuruş yapamadı ve top dışarı gitti. DAKİKA 34: Milner'ın ortasında Mane'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı. DAKİKA 36: Mohamed Salah, sağ çaprazdan uzak direğe mükemmel bir plase yolladı ve Liverpool'u 1-0 öne geçirdi. DAKİKA 38: Kornerde Lovren'in kafa vuruşu üst direğe çarptı ve auta gitti. DAKİKA 45: Firmino'nun pasında Mohamed Salah yine sahneye çıktı ve attığı golle Roma karşısında Liverpool'u soyunma odasına 2-0 önde götürdü. DAKİKA 46: Roma'da Cengiz Ünder'in yerine oyuna Patrik Schick girdi. DAKİKA 56: Defansın arkasına sarkan Salah'ın pasında Mane durumu 3-0'a getirdi. DAKİKA 60: Ceza sahası içinde topla buluşan Robertson, vuruşunu yaptı, savunma araya girip tehlikeyi önledi. DAKİKA 61: Maçın yıldızı Salah sağ çaprazdan kale ağzına çevirdi, Firmino golü atıp farkı dörde çıkardı: 4-0. DAKİKA 64: Sadio Mane, altıpas üzerinden kaleye şutunu çekti, Alisson gole izin vermedi. DAKİKA 69: Kornerden gelen topa kafayı vuran Firmino durumu 5-0 yaptı. DAKİKA 81: Sahneye çıkan Dzeko, Roma adına golü attı: 5-1 DAKİKA 85: Milner'ın elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıyı Perotti gole çevirdi, skor 5-2 oldu.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Cengiz Ünder'in takımı Roma, Mohamed Salah'lı Liverpool karşısında... Liverpool-Roma maçının canlı anlatımı ve tüm detayları MYNET.COM'da...

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LIVERPOOL - ROMA

STAT: Anfield Road

SAAT: 21.45

HAKEM: Felix Brych

YAYIN: TRT 1

LIVERPOOL: Karius, Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Chamberlain, Salah, Mane, Firmino

TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp

ROMA: Alisson, Fazio, Manolas, Jesus, Florenzi, De Rossi, Strootman, Nainggolan, Kolarov, Cengiz Ünder, Dzeko

TEKNİK DİREKTÖR: Eusebio Di Francesco

Bu akşam 21.45’te Anfield Road’daki maçı Almanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Felix Brych yönetiyor. Felix Brych’in yardımcılığını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp yapıyor. Liverpool-Roma maçı Tivibu Spor 2 ve TRT 1’den canlı izlenebilecek. Cengiz Ünder'in takımı Roma çeyrek finalde Barcelona'yı, Liverpool ise Manchester City'i kupanın dışına iterek yarı finale yükselmişlerdi.

LIVERPOOL-ROMA 6. RANDEVUDA

Liverpool ile Roma, Avrupa kupalarında toplamda 6. kez karşılaşıyor. Liverpool ile Roma son olarak 2002'de yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmişti. Geride kalan 5 maçın ikisini Liverpool, birini ise Roma kazandı. 2 maç beraberlikle sonuçlandı.