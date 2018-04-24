Liverpool - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Liverpool - Roma maçı canlı şifresiz izle)

Liverpool - Roma maçı öncesinde gözler ingiltere'ye çevrildi. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool, Roma'yı ağırlıyor. Geçen sezon Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, performansı gün geçtikçe artıyor ve golleriyle Roma'yı sırtlamaya devam ediyor. Roma, çeyrek finalde Barcelona'yı 1-4 biten ilk maç sonrasında rövanşta 3-0 yenerek elemeyi başardı. Liverpool ise Manchester City, her iki maçta yenmeyi başardı. 34 yıl sonra yarı finalde karşılaşan Liverpool - Roma maçı öncesi her iki takım da turdan emin. Liverpool - Roma maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ile maçı izleyebileceğiniz canlı yayın linki haberimizde. Peki Liverpool - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? LİVERPOOL - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İngiltere temsilcisi Liverpool, 24 Nisan Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak mücadelede İtalya'nın Roma takımını Anfield Road Stadı'nda ağırlayacak. Dev karşılaşmada Almanya Futbut Federasyonu'ndan Felix Brych düdük çalacak. Şampiyonlar Ligi Yarı Final Liverpool-Roma mücadelesi saat 21.45'ten itibaren TRT1 ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak. Bu maçı online izlemek isteyenler aşağıdaki linki kullanabilirler.

Liverpool - Roma maçı canlı izlemek için tıklayınız CENGİZ ÜNDER, LİVERPOOL - ROMA MAÇINDA OYNAYACAK MI? Cengiz Ünder, bu sezon Roma forması altında çok başarılı bir performans sergiliyor. Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'den transfer olan Cengiz Ünder, Liverpool - Roma maçında oynayabilecek mi Türk sporseverler merak ediyor. Roma'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, milli futbolcu Cengiz Ünder'e güvendiğini söyledi. Di Francesco, bugün oynanacak maç öncesi Anfield Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Liverpool'un tehlikeli oyuncuları olduğunu hatırlatarak "Salah artık Roma'nın oyuncusu değil. Kadromuzda Cengiz Ünder gibi büyük potansiyel sahibi oyuncular var. Cengiz'e güveniyorum, genç ve yetenekli bir futbolcu" ifadelerini kullandı. Di Francesco ayrıca ilk 11'de Cengiz'in mi yoksa Patrik Schick'in mi yer alacağına, sahadaki dizilişe göre karar vereceğini aktardı. CENGİZ ÜNDER "FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ" Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak istediklerini söyledi. Liverpool ile karşılaşacakları Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçı öncesi konuşan Cengiz Ünder "Bu, şu an için elde ettiğim en büyük başarı ama benim için yeterli değil. Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak istiyoruz, bu bizim için çok önemli. Roma'da hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum, umarım kazanırız ve finale gideriz." değerlendirmesinde bulundu.

34 YIL SONRA LİVERPOOL - ROMA MAÇI Roma, bu akşam karşılaşacağı Liverpool'dan 34 yıl önceki maçın rövanşını almak istiyor. Roma, tarihinde ilk kez 1980 yılında Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmıştı. Fakat o maçta rakibi Liverpool'a yenilen Roma, kupayı müzesine götüremedi. Şimdi bu maçın rövanşını almak için bir fırsat çıktı. Liverpool ile Roma, bu akşam Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçında karşı karşıya gelecekler. Avrupa arenasında iki takım arasında daha önce 5 karşılaşma yapıldı. Bu maçların ikisi beraberlikle sonuçlanırken, ikisini Liverpool, birini ise Roma kazandı. Bu maçlarda Liverpool 5, Roma ise 2 gole imza attı. İki takım arasındaki en önemli karşılaşma ise 1984 yılında oynandı. Organizasyonun o zamanki adı Avrupa Kupası finalinde Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan iki takım arasındaki mücadelenin normal süresi, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda gol olmayan mücadeleyi Liverpool, penaltı atışları sonunda 4-2 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Roma ise Şampiyonlar Ligi'nde finale kalma başarısını bir daha tekrarlayamadı.