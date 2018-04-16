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Michael Oliver'ın eşi Lucy Oliver ölüm tehditleri alıyor!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 16.04.2018 15:23 | Son Güncelleme

Real Madrid - Juventus maçının son dakikasında verdiği penaltıyla gündeme damgasını vuran İngiliz hakem Michael Oliver'ın eşine gönderilen tehdit mesajları üzerine polis soruşturma başladı.

Michael Oliver'ın eşi Lucy Oliver ölüm tehditleri alıyor!

Eşi gibi hakem olan Lucy Oliver, İngiltere Kadınlar Süper Ligi’nde görev yapıyor. Sosyal medyada Lucy Oliver’ın cep telefonu numarası kimliği belirsiz bir kişi tarafından sosyal medyada yayınlandı. Bunun ardından Oliver’ın telefonun ciddi tehdit mesajları geldi.

İngiliz polisi konuyla ilgili bir soruşturma başladı. İlk iş olarak Lucy Oliver’ın cep telefonuna erişim engellendi.

Michael-Oliver

Oliver’ın sosyal medya hesabı da geçici olarak askıya alındı.Cep telefonuna gelen tehdit mesajlarının içeriği açıklanmazken sosyal medyada gelen mesajlar işin vahametini ortaya koyuyor.

Onlardan bazıları şöyle:

“Aptal or… Kocanda senin gibi korkunç”
“Lanet kocanı döveceğiz”
“Öleceksin ve kocanda bir b.k parçası”

Bu arada eski futbolcu ve yorumcu Gary Lineker, tartışmaların tehlike boyuta geldiğini belirterek Gianluigi Buffon’un kamuoyun önünde özür dileyerek bu durumu düzeltmesi gerektiğini yazdı.

lucy-oliver

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Michael Oliver Lucy Oliver hakem

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Az bile söylemişler. Eşin hak ediyor tüm söylenilenleri. Real Madrid yalakaları sizi ! Yazıklar olsun sizin gibi emek hırsızlarına. Gianluigi Buffon'u bile çıldırttınız Allahsızlar !
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