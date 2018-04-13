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Roma'nın en büyük kozu Cengiz Ünder!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 13.04.2018 17:19 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın Sportif Direktörü Monchi, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Liverpool karşılaşmasında milli futbolcu Cengiz Ünder'e güvendiklerini söyledi.

Roma'nın en büyük kozu Cengiz Ünder!

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. İngiltere temsilcisi Liverpool ile milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalya ekibi Roma karşılaşacak.

Kura çekimi törenine katıldıktan sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Monchi, "Liverpool eşleşmesi çok zor. Çünkü Manchester City takımını elemiş çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız." dedi.

Monchi, "Liverpool'un en iyi dönemlerinden birini geçirdiğini düşünüyorum." uyarısında bulundu.

Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder hakkında konuşan Monchi, "Liverpool'a karşı Cengiz çok önemli bir oyuncu konumunda. Sakatlığı geçti ve Barcelona'ya karşı yaptığı asistle de ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bizim için bu şekilde oynamaya devam etmesini umuyoruz." şeklinde konuştu.

Bu sezon Roma formasıyla ligde ve Avrupa kulvarında toplam 24 maça çıkan 20 yaşındaki Cengiz Ünder, 6 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
roma Cengiz Ünder Monchi

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