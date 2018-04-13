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Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 13.04.2018 14:20 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi yarı final kuraları çekildi. Liverpool - Roma, Bayern Münih - Real Madrid eşleşmeleri oldu.

Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi yarı final kuraları çekildi. Roma - Liverpool, Bayern Münih - Real Madrid eşleşmeleri oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları 24-25 Nisan ile 1-2 Mayıs, tarihlerinde oynanacak.

Devler Ligi'nde son şampiyon Real Madrid'in yanı sıra Bayern Münih, Liverpool ve Roma takımları yarı final biletini aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Bayern Münih - Real Madrid
Liverpool - Roma

Bayern Münih-Real Madrid eşleşmesinin galibi, 26 Mayıs'ta Kiev'de oynanacak finalde ev sahibi statüsünde olacak.

Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri

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Anahtar Kelimeler:
real madrid roma liverpool bayern münih

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