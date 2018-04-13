Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi yarı final kuraları çekildi. Roma - Liverpool, Bayern Münih - Real Madrid eşleşmeleri oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları 24-25 Nisan ile 1-2 Mayıs, tarihlerinde oynanacak.
Devler Ligi'nde son şampiyon Real Madrid'in yanı sıra Bayern Münih, Liverpool ve Roma takımları yarı final biletini aldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Bayern Münih - Real Madrid
Liverpool - Roma
Bayern Münih-Real Madrid eşleşmesinin galibi, 26 Mayıs'ta Kiev'de oynanacak finalde ev sahibi statüsünde olacak.
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