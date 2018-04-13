UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı izle)

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi çeyrek finali dün akşam oynanan maçlar ile tamamlandı. Bu sonuçlarla birlikte Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı finale kalan son dört takım belli oldu. Cengiz Ünder'in oynadığı Roma, Barcelona'yı ilk maçta 4-1 yenilmesine rağmen 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırması büyük yankı uyandırdı. Real Madrid, ecel teri döktüğü Juventus karşısında turu son dakikada kazanılan penaltı ile geçmeyi başardı. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA'da kura çekimi zamanı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi çeyrek finali karşılaşmaları sona erdi. Ve bu iki turnuvada yarı finale kalan takımlar belli oldu. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapılacak. TSİ 13.00'da başlayacak kura çekimi TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Aşağıdaki linkten kura çekimini online olarak izleyebilirsiniz.



UEFA yarı final kura çekimi canlı izle



ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALİSTLERİ



Şampiyonlar Ligi'nde bugün yapılacak yarı final kura çekimi sonrasında eşleşen takımlar 24 ve 25 Nisan'da ilk maçları oynayacak. Rövanşlar ise 1-2 Mayıs'ta oynayacak. Final maçı ise 26 Mayıs'ta Kiev Olimpiyat Stadyumu'da yapılacak.



Bayern Münih

Liverpool

Real Madrid

Roma



AVRUPA LİGİ YARI FİNALİSTLERİ



Avrupa Ligi yarı final maçları 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final ise 16 Mayıs'ta Lyon'da Park Olympique Lyonnais'de yapılacak.



Arsenal

Atletico Madrid

Marsilya

Salzburg