Cengiz Ünder, Messi'ye hayatının şokunu yaşattı

Türk futbolunun son dönemdeki gururu oldu Cengiz Ünder. Başarı basamaklarını çok hızlı tırmandı. Önce Altınordu’dan Başakşehir’e, 1 sezon sonra ise İtalyan devi Roma’ya imza attı. Son dönemde Sarı-Kırmızılı ekibin en etkili ismi konumuna gelen Cengiz, Barcelona karşısındaki tarihi zaferin de mimarlarından biri oldu. İspanya’da rakibini 4-1 yenen Barcelona, Roma’daki rövanşa rahat çıktı. Ancak bunun bedelini ağır ödedi. İtalyanlar 2-0 öne geçti, tur için 1 gol daha gerekiyordu. Teknik direktör Di Francesco, 73’te Cengiz Ünder’i sahaya sürdü.



Türk-Yunan ittifakı!



82’de kazanılan kornerde Roma’daki abileri topu milli yıldızımıza bıraktı. Cengiz’in adrese teslim ortasında Yunan stoper Manolas fileleri sarstı, Roma Olimpiyat Stadı yıkıldı. 20 yaşındaki gururumuz, maçtan sonra duygularını şu sözlerle paylaştı: 10 yaşımdan beri Messi’nin videoları ile büyüdüm. Onunla karşılıklı oynamak inanılmaz bir duygu. Hem bunun için hem de kazandığımız için mutluyum...



Messi’nin boynunu büktü!



Cengiz ile Messi, karşılaşmanın ardından stattaki karma alanda karşı karşıya geldi.

PAYLAŞ