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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

2 saat önce

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid -Juventus ve Bayern Münih - Sevilla maçlarının ardından yarı finalistler belli oldu. Tarihe geçen Real Madrid - Juventus maçında 4 gol, 1 penaltı ve 1 kırmızı kart vardı.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece
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İtalya'da Juventus'u 3-0 yenen Real Madrid, rakibiyle Santiago Bernabeu'da karşılaştı.

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Maça çok hızlı başlayan Juventus, Khedira asistinde Mandzukic'in golüyle maçta 1-0 öne geçti.

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14. dakikada Isco golü attı ancak hakem ofsayt gerekçesiyle bu golü geçersiz saydı.

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37. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mandzukic yine kafayı vurdu ve skor 2-0 oldu.

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Uzatma anlarında Varane'ın kafası direkten geri geldi ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

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İkinci yarıya Real Madrid hızlı başladı, 58'de Ronaldo'nun şutunda Buffon son anda golü önledi.

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60. dakikada Navas'ın inanılmaz hatası sonrası Matuidi golü attı ve Juventus tarihi bir geri dönüşe imza attı: 0-3

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90. dakikada Real Madrid tartışmalı bir penaltı kazandı. Buffon yoğun itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.

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90+7. dakikada Ronaldo penaltıdan attığı golle Real Madrid'i yarı finale taşıyan isim oldu.

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Gecenin bir diğer maçında ise Bayern Münih deplasmanda 2-1 yendiği Sevilla'yı ağırladı.

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Pozisyon olarak çok kısır geçen karşılaşmanın ilk devresi başladığı gibi 0-0 sona erdi.

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İkinci yarıda da taraflar ağları havalandıramayınca 0-0'lık skorla Bayern Münih yarı finale yükselen taraf oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Roma 4-1'in rövanşında Barcelona'yı 3-0 yenerek deplasman golü avantajıyla turlamıştı.

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Liverpool ise 3-0'ın rövanşında Manchester City'i deplasmanda da 2-1 yenerek yarı finale yükselen bir diğer takım olmuştu.

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