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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece
2 saat önce
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid -Juventus ve Bayern Münih - Sevilla maçlarının ardından yarı finalistler belli oldu. Tarihe geçen Real Madrid - Juventus maçında 4 gol, 1 penaltı ve 1 kırmızı kart vardı.
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Maça çok hızlı başlayan Juventus, Khedira asistinde Mandzukic'in golüyle maçta 1-0 öne geçti.
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İkinci yarıya Real Madrid hızlı başladı, 58'de Ronaldo'nun şutunda Buffon son anda golü önledi.
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60. dakikada Navas'ın inanılmaz hatası sonrası Matuidi golü attı ve Juventus tarihi bir geri dönüşe imza attı: 0-3
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90. dakikada Real Madrid tartışmalı bir penaltı kazandı. Buffon yoğun itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.
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İkinci yarıda da taraflar ağları havalandıramayınca 0-0'lık skorla Bayern Münih yarı finale yükselen taraf oldu.
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