Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

1 / 14 İtalya'da Juventus'u 3-0 yenen Real Madrid, rakibiyle Santiago Bernabeu'da karşılaştı.



2 / 14 Maça çok hızlı başlayan Juventus, Khedira asistinde Mandzukic'in golüyle maçta 1-0 öne geçti.



3 / 14 14. dakikada Isco golü attı ancak hakem ofsayt gerekçesiyle bu golü geçersiz saydı.



4 / 14 37. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mandzukic yine kafayı vurdu ve skor 2-0 oldu.



5 / 14 Uzatma anlarında Varane'ın kafası direkten geri geldi ve ilk yarı 2-0 sona erdi.



6 / 14 İkinci yarıya Real Madrid hızlı başladı, 58'de Ronaldo'nun şutunda Buffon son anda golü önledi.



7 / 14 60. dakikada Navas'ın inanılmaz hatası sonrası Matuidi golü attı ve Juventus tarihi bir geri dönüşe imza attı: 0-3



8 / 14 90. dakikada Real Madrid tartışmalı bir penaltı kazandı. Buffon yoğun itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.



9 / 14 90+7. dakikada Ronaldo penaltıdan attığı golle Real Madrid'i yarı finale taşıyan isim oldu.



10 / 14 Gecenin bir diğer maçında ise Bayern Münih deplasmanda 2-1 yendiği Sevilla'yı ağırladı.



11 / 14 Pozisyon olarak çok kısır geçen karşılaşmanın ilk devresi başladığı gibi 0-0 sona erdi.



12 / 14 İkinci yarıda da taraflar ağları havalandıramayınca 0-0'lık skorla Bayern Münih yarı finale yükselen taraf oldu.



13 / 14 Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Roma 4-1'in rövanşında Barcelona'yı 3-0 yenerek deplasman golü avantajıyla turlamıştı.

