Real Madrid - Juventus ve Bayern Münih - Sevilla maçları saat kaçta, hangi kanalda? (Şifresiz veren kanallar)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid - Juventus maç ile Bayern Münih - Sevilla maçı sonrasında yarı finale kalan takımlar belli olacak. Dün akşam oynanan maçlarda Roma ile Liverpool, yarı finale kalan ilk takımlar oldular. İlk maçta deplasmanda 3-0 kazanan Real Madrid ile 2-1 kazanan Bayern Münih, rakipleri karşısında tur için avantajlı. Peki Real Madrid - Juventus maçı ile Bayern Münih - Sevilla maçı hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maç programı...



ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ PROGRAMI



Şampiyonlar Ligi'nde Roma ve Liverpool'un yarı finaldeki rakipleri kimler olacak? Real Madrid - Juventus ile Bayern Münih - Sevilla maçları sonuçlarına göre yarı finale kalan son takımlar belli olacak. Cuma günü UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak yarı final kura çekiminde bu 4 takımdan hangisi adını yazdırabilecek? Her iki maçta TSİ 21.45'de başlayacak.



REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?



Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda 3-0'ın rövanşında Juventus'u ağırlıyor. Santiago Bernabeu'da oynanacak maçı Michael Oliver yönetecek. Yardımcı hakemlerin Stuart Burt, Simon Bennett olduğu Real Madrid - Juventus maçının 4. hakemi Lee Betts. TSİ 21.45'de başlayacak Real Madrid - Juventus maçı Tivibu Spor 2 kanalında futbolseverler ile buluşacak. Bu maçı yayınlayan diğer ulusal kanalların listesi haberimizde.



Real Madrid: Navas; Carvajal, Casemiro, Varane, Marcelo; Kovačić, Modrić, Kroos; Isco, Ronaldo, Benzema



Juventus: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanić, Matuidi; Cuadrado, Higuaín, Douglas Costa

JUVENTUS 0-3 REAL MADRİD

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında Real Madrid deplasmanda Juventus'u 3-0 yendi. Torino kentindeki Juventus Stadı'nda oynanan ve Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta İspanya temsilcisi Real Madrid, Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sonuçlandı.



İkinci yarıda da etkili olan konuk ekip, 64. dakikada Ronaldo'nun bu kez röveşata ile attığı şık golle skoru 2-0 taşıdı. Juventus'ta, 66. dakikada Paulo Dybala ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Real Madrid, 72. dakikada Ronaldo'nun asistinde Marcelo'nun fileleri havalandırmasıyla 3-0 öne geçti ve müsabaka bu skorla sonuçlandı.

BAYERN MÜNİH - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?



Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanşında Bayern Münih, Sevilla'yı ağırlıyor. İlk maçta Bayern Münih sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmada hakem William Collum maçı yönetecek. Yardımcılıklarını ise David McGeachie, Francis Connor yaparken 4. hakem Douglas Potter olacak. TSİ 21.45.'de başlayacak Bayern Münih - Sevilla maçı Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayınlanacak. Bu maçı yayınlayan diğer ulusal kanalların listesi haberimizde.



Bayern: Ulreich; Kimmich, Hummels, Boateng, Bernat; Martínez, Thiago, James; Ribéry, Müller, Lewandowski



Sevilla: Soria; Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Banega, Vázquez; Sarabia, Sandro, Muriel

SEVILLA 1-2 BAYERN MÜNİH

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti. Çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Sevilla, Alman temsilcisi Bayern Münih'i, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda konuk etti. Sevilla, 32. dakikada Pablo Sarabia'nın attığı golle 1-0 öne geçse de Bayern Münih 37. dakikada Jesus Navas'ın kendi kalesine attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.



İkinci yarıda etkili olan Bayern Münih, 68. dakikada Thiago Alcantara'nın attığı golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Bayern Münih, bu sonuçla yarı finale çıkma adına avantaj yakaladı.

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