Cengiz Ünder'den Lionel Messi itirafı



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 3-0 mağlup edip yarı finale kalan Roma'da milli oyuncumuz Cengiz Ünder duygularını paylaştı.



Roma'nın 3. golünün asistini yapan milli futbolcu Cengiz Ünder TRT SPOR'a şu açıklamayı yaptı:



"Heralde hayatımın en mutlu günü. Kendimi ilk defa bu kadar mutlu hissediyorum. İlk milli maçta attığım gol ve bu maç tarif edilemez bir duygu. İnşallah yarı finalde de aynı başarıyı elde edip finale çıkarı.. Ben 10 yaşından beri Messi'nin videolarını izleyerek büyüdüm. Karşılıklı oynamak tarif edilemez bir duyguydu, kazandığımız için çok mutluyum"

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