Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

1 / 16 İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Liverpool, deplasmanda Manchester City ile karşılaştı.



2 / 16 Maça fırtına gibi başlayan Manchester City 2. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle 1-0 öne geçti.



3 / 16 42. dakikada Manchester City, Sane ile bir gol daha buldu ancak ofsayt nedeniyle bu gol değer kazanmadı.



4 / 16 İlk yarı Manchester City'nin tek golüyle sona erdi.



5 / 16 Devre arasında hakem Antonio Mateu Lahoz ile tartışan Pep Guardiola tribüne gönderildi.



6 / 16 İkinci yarıda ise sahada Liverpool fırtınası esti.



7 / 16 56'da sahneye çıkan sezonun yıldızı Mohamed Salah durumu 1-1 yaptı.



8 / 16 77. dakikada ise Firmino, Liverpool'u öne geçiren isim oldu.



9 / 16 İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Liverpool adını yarı finale yazdırdı.



10 / 16 Gecenin bir diğer maçı ise Roma Olimpiyat Stadı'nda oynandı.



11 / 16 İlk maçta deplasmanda Barcelona'ya 4-1 yenilen Roma, Katalan devini evinde ağırladı.



12 / 16 Maça çok hızlı başlayan Roma, 6. dakikada Dzeko'nun attığı golle 1-0 öne geçti.



13 / 16 İlk yarıda başka gol olmayınca devre 1-0 sona erdi.



14 / 16 İkinci devreye de hızlı başlayan Roma, 58. dakikada De Rossi'nin penaltıdan golüyle skoru 2-0 yaptı.



15 / 16 82'de Cengiz Ünder'in asistinde Manolas ile golü bulan Roma durumu 3-0'a getirip deplasman golü avantajıyla yarı finale yükseldi.

