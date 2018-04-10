Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

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İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Liverpool, deplasmanda Manchester City ile karşılaştı.
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Maça fırtına gibi başlayan Manchester City 2. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle 1-0 öne geçti.
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42. dakikada Manchester City, Sane ile bir gol daha buldu ancak ofsayt nedeniyle bu gol değer kazanmadı.
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İlk yarı Manchester City'nin tek golüyle sona erdi.
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Devre arasında hakem Antonio Mateu Lahoz ile tartışan Pep Guardiola tribüne gönderildi.
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İkinci yarıda ise sahada Liverpool fırtınası esti.
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56'da sahneye çıkan sezonun yıldızı Mohamed Salah durumu 1-1 yaptı.
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77. dakikada ise Firmino, Liverpool'u öne geçiren isim oldu.
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İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Liverpool adını yarı finale yazdırdı.
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Gecenin bir diğer maçı ise Roma Olimpiyat Stadı'nda oynandı.
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İlk maçta deplasmanda Barcelona'ya 4-1 yenilen Roma, Katalan devini evinde ağırladı.
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Maça çok hızlı başlayan Roma, 6. dakikada Dzeko'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
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İlk yarıda başka gol olmayınca devre 1-0 sona erdi.
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İkinci devreye de hızlı başlayan Roma, 58. dakikada De Rossi'nin penaltıdan golüyle skoru 2-0 yaptı.
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82'de Cengiz Ünder'in asistinde Manolas ile golü bulan Roma durumu 3-0'a getirip deplasman golü avantajıyla yarı finale yükseldi.
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Barcelona ise çeyrek finalde elenerek tüm futbol otoritelerini şaşırttı.