Roma - Barcelona maçı / Manchester City - Liverpool maçı canlı izle (TRT 1, İdman TV, Tivibuspor)

Roma - Barcelona maçı ve Manchester City - Liverpool maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmaları başlıyor. Devler Ligi'nde Roma, Barcelona'dan 4-1'in rövanşını almak isterken Manchester City ise ilk maçta 3-0 yenildiği Liverpool'u ağırlıyacak. Roma - Barcelona ve Manchester City - Liverpool maçları muhtemel ilk onbirler, maçların canlı yayın linkleri, şifresiz veren kanallar listesi haberimizde.



ROMA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?



Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Roma Olimpic Stadı'nda Roma - Barcelona çeyrek final rövanş maçı oynanacak. TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Nicolas Danos ile Cyril Gringore'nin yardımcı hakem olduğu Roma - Barcelona maçının 4. hakemi ise Hickam Zakrani. Bu dev maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Roma - Barcelona maçı canlı izle



ROMA - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ



Roma: Alisson Becker; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Florenzi, Džeko, El Shaarawy



Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Paulinho, Busquets, Rakitić, Iniesta; Suárez, Messi

BARCELONA 4-1 ROMA MAÇ ÖZETİ

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona ağırladığı Roma'yı 4-1 mağlup etti. Çeyrek final ilk maçında İspanya temsilcisi Barcelona, İtalya'nın Roma takımını Camp Nou'da ağırladı. Ev sahibi ekip 38. dakikada Daniele De Rossi'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.



İkinci yarıda da etkili olan Barcelona, 55. dakikada Kostas Manolas'ın kendi kalesine, 59. dakikada Gerard Pique ve 87. dakikada Luis Suarez'in attığı gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Roma'nın tek golünü 80. dakikada Edin Dzeko kaydetti.



Öte yandan Suarez, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı. Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi.



MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?



UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Manchester City ile Liverpool, Etihad Stadyumu'nda TSİ 21.45'te karşılaşacaklar. İlk maç Liverpool'ün 3-0 galibiyetiyle bitmişti. Karşılaşmada İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Pau Cebrián Devís, Roberto del Palomar yapacak. 4. hakem ise Teodoro Sobrino. Bu maç Tivibu Spor 2 kanalından yayınlanacak.



Manchester City - Liverpool maçı muhtemel ilk onbirleri



Man. City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Delph; De Bruyne, Fernandinho, D Silva; Sterling, Agüero, Sané



Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum, Milner; Mané, Firmino, Salah

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇ ÖZETİ

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool ağırladığı Manchester City'yi 3-0 mağlup etti. Çeyrek final ilk maçında iki İngiliz ekibi Liverpool ile Manchester City, Anfield Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan ev sahibi Liverpool, 12. dakikada yıldız futbolcusu Muhammed Salah, 21. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ve 31. dakikada Sadio Mane'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.



Salah 52. dakikada sakatlanarak yerini Georginio Wijnaldum'a bırakırken, ikinci yarıda iki takım da gol bulamayınca mücadele 3-0 Liverpool'un üstünlüğüyle sona erdi.



Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, 57 dakika sahada kaldı.



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