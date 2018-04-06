1 / 11 Real Madrid'in Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a attığı tarihi röveşata golü gündeme otururken yıldız futbolcunun büyük hayranlarından Paraguaylı model Mirtha Sosa bu gol sonrası şok bir paylaşımda bulundu.



2 / 11 Real Madrid ve Ronaldo'ya büyük hayranlığıyla bilinen seksi model, tarihi gol sonrası Twitter hesabından üstsüz fotoğrafını yayınladı.



3 / 11 Sosyal medyayı sallayan bu paylaşım en az Ronaldo'nun golü kadar çok konuşuldu ve dış basında manşetlere taşındı.



4 / 11 Paraguaylı Sosa, daha önce de Real Madrid ve Ronaldo'ya olan hayranlığını gayet cüretkar paylaşımlarla göstermişti.



5 / 11 Aynı zamanda playboy olan Sosa, 90 binin üzerinde takipçiye sahip olduğu Instagram'da yaptığı paylaşımlarla olay yaratıyor.



6 / 11 İşte süper seksi modelin birbirinden cüretkar paylaşımları...



7 / 11 Mirtha Sosa, Ronaldo'nun golü sonrası soyundu



8 / 11 Mirtha Sosa, Ronaldo'nun golü sonrası soyundu



9 / 11 Mirtha Sosa, Ronaldo'nun golü sonrası soyundu



10 / 11 Mirtha Sosa, Ronaldo'nun golü sonrası soyundu

