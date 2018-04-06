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Mirtha Sosa, Ronaldo'nun golü sonrası soyundu

38 dakika önce

Paraguaylı seksi model Mirtha Sosa, Real Madridli Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a attığı röveşata golünün ardından üstsüz fotoğrafını yayınladı.

Mirtha Sosa, Ronaldo'nun golü sonrası soyundu
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Real Madrid'in Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a attığı tarihi röveşata golü gündeme otururken yıldız futbolcunun büyük hayranlarından Paraguaylı model Mirtha Sosa bu gol sonrası şok bir paylaşımda bulundu.

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Real Madrid ve Ronaldo'ya büyük hayranlığıyla bilinen seksi model, tarihi gol sonrası Twitter hesabından üstsüz fotoğrafını yayınladı.

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Sosyal medyayı sallayan bu paylaşım en az Ronaldo'nun golü kadar çok konuşuldu ve dış basında manşetlere taşındı.

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Paraguaylı Sosa, daha önce de Real Madrid ve Ronaldo'ya olan hayranlığını gayet cüretkar paylaşımlarla göstermişti.

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Aynı zamanda playboy olan Sosa, 90 binin üzerinde takipçiye sahip olduğu Instagram'da yaptığı paylaşımlarla olay yaratıyor.

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İşte süper seksi modelin birbirinden cüretkar paylaşımları...

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Mirtha Sosa, Ronaldo'nun golü sonrası soyundu

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Mirtha Sosa, Ronaldo'nun golü sonrası soyundu

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Mirtha Sosa, Ronaldo'nun golü sonrası soyundu

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Mirtha Sosa, Ronaldo'nun golü sonrası soyundu

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Mirtha Sosa, Ronaldo'nun golü sonrası soyundu

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