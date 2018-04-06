Anahtar Kelimeler:
Mirtha Sosa, Ronaldo'nun golü sonrası soyundu
38 dakika önce
Paraguaylı seksi model Mirtha Sosa, Real Madridli Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a attığı röveşata golünün ardından üstsüz fotoğrafını yayınladı.
1 / 11
Real Madrid'in Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a attığı tarihi röveşata golü gündeme otururken yıldız futbolcunun büyük hayranlarından Paraguaylı model Mirtha Sosa bu gol sonrası şok bir paylaşımda bulundu.
2 / 11
Real Madrid ve Ronaldo'ya büyük hayranlığıyla bilinen seksi model, tarihi gol sonrası Twitter hesabından üstsüz fotoğrafını yayınladı.
3 / 11
Sosyal medyayı sallayan bu paylaşım en az Ronaldo'nun golü kadar çok konuşuldu ve dış basında manşetlere taşındı.
4 / 11
Paraguaylı Sosa, daha önce de Real Madrid ve Ronaldo'ya olan hayranlığını gayet cüretkar paylaşımlarla göstermişti.
5 / 11