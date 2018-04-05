Barcelona - Roma maç özeti / Liverpool - Manchester City maç özeti izle

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona - Roma maçı ile Liverpool - Manchester City maçı dün akşam oynandı. Böylece Devler Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlanmış oldu. Barcelona, Roma'yı konuk ederken Liverpool, Manchester City'i ağırladı. Maç sonunda konuk takımlar elleri boş döndüler. Barcelona, Roma'yı 4-1 yenerken Liverpool, Manchester City'i 3-0 ile geçti. Ve Barcelona ile Liverpool, yarı final için büyük avantaj sağladılar. Barcelona - Roma maçı ile Liverpool - Manchester City maç özetleri ile Şampiyonlar Ligi çeyrek final maç sonuçları haberimizde.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL İLK MAÇLARIN SONUÇLARI

3 Nisan Salı:

Juventus 0-3 Real Madrid

Sevilla 1-2 Bayern Münih (Almanya)



4 Nisan Çarşamba:

Liverpool 3-0 Manchester City

Barcelona 4-1 Roma

BARCELONA - ROMA MAÇ ÖZETİ

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona ağırladığı Roma'yı 4-1 mağlup etti. Çeyrek final ilk maçında İspanya temsilcisi Barcelona, İtalya'nın Roma takımını Camp Nou'da ağırladı. Ev sahibi ekip 38. dakikada Daniele De Rossi'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.



İkinci yarıda da etkili olan Barcelona, 55. dakikada Kostas Manolas'ın kendi kalesine, 59. dakikada Gerard Pique ve 87. dakikada Luis Suarez'in attığı gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Roma'nın tek golünü 80. dakikada Edin Dzeko kaydetti.



Öte yandan Suarez, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı. Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi. Bu maçın rövanşı, 10 Nisan Salı günü TSİ 21.45'te Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇ ÖZETİ

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool ağırladığı Manchester City'yi 3-0 mağlup etti. Çeyrek final ilk maçında iki İngiliz ekibi Liverpool ile Manchester City, Anfield Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan ev sahibi Liverpool, 12. dakikada yıldız futbolcusu Muhammed Salah, 21. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ve 31. dakikada Sadio Mane'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.



Salah 52. dakikada sakatlanarak yerini Georginio Wijnaldum'a bırakırken, ikinci yarıda iki takım da gol bulamayınca mücadele 3-0 Liverpool'un üstünlüğüyle sona erdi.



Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, 57 dakika sahada kaldı. Bu maçın rövanşı, 10 Nisan Salı günü TSİ 21.45'te Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda oynanacak.