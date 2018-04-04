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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları nefes kesti

59 dakika önce

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları tamamlandı. Barcelona-Roma maçı 5, Liverpool-Manchester City maçı ise 3 gole sahne oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları nefes kesti
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İki İngiliz devinin mücadelesinde Liverpool evinde Manchester City'i ağırladı.

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Liverpool inanılmaz baskılı başladığı maçta 12. dakikada Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti.

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20'de Chamberlain çok sert vurdu ve durum 2-0'a geldi.

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Durmak bilmeyen Liverpool 31. dakikada Mane'nin kafasıyla ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

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İkinci yarıda başka gol olmayınca Liverpool ilk maçı 3-0 bitirerek yarı finale göz kırptı.

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Gecenin bir diğer maçı ise Barcelona ile Roma arasında oynandı.

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38. dakikada De Rossi'nin ters vuruşu ile Barcelona ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

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Dakikalar 55'i gösterdiğinde bu kez Manolas kaleyi şaşırdı ve skor 2-0 oldu.

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59'da sahneye çıkan Pique, Barcelona adına durumu 3-0 yaptı.

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80. dakikada Edin Dzeko, Roma'yı umutlandıran isim oldu.

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87'de son sözü söyleyen Suarez maçın skorunu ilan etti: 4-1.

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Bu sonuçla Barcelona rövanş öncesi adını yarı finale yazmaya çok yaklaştı.

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Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçlarda ise Bayern deplasmanda Sevilla'yı 2-1, Real Madrid ise Juventus'u 3-0 yenmişti.

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Şampiyonlar Ligi
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