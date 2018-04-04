UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmaları Liverpool - Manchester City ve Barcelona - Roma maçları ile devam ediliyor. Dün oynanan karşılaşmalarda Real Madrid, Juventus'u 3-0 yenerken Bayern Münih, Sevilla deplasmanından 2-1 galip döndü. Bu akşam ise Liverpool, Manchester City'i ağırlıyor, Roma ise Barcelona'ya konuk oluyor. Cengiz Ünder'in sakatlığı nedeniyle olmayacağı maçta Roma, deplasmanda avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor. Peki Liverpool - Manchester City maçı ile Barcelona - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz veren kanallar listesi haberimizde.

LİVERPOOL - MANCHESTER CİT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Ligi'nin iki önemli takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Anfield Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Alman hakem Felix Brych'ın yöneteceği maçın yardımcı hakemleri, Mark Borsch ile Stefan Lupp. Markus Hacker'ın 4. hakem olarak görev yapacağı Liverpool - Manchester City maçı, TSİ 21.45'te başlayacak. Maç Tivibu Spor 2 kanalında naklen yayınlanacak.



Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mané



Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Kompany, Laporte; De Bruyne, Fernandinho, D Silva; Sterling, Jesus, Sané

BARCELONA - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, Roma'yı ağırlıyor. Nou Camp Stadı'ndaki maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Yardımcılıklarını Mario Diks ile Hessel Steegstra yapacak. 4. hakem olarak Jan de Vries'in yapacağı Barcelona - Roma maçı TSİ 21.45'te başlayacak. Bu maç, Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayınlanacak. Barcelona - Roma maçı muhtemel ilk onbirleri şu şekilde;



Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Paulinho, Busquets, Rakitić, Iniesta; Suárez, Messi



Roma: Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Džeko, Perotti



ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR



UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmaları olan Liverpool - Manchester City ile Barcelona - Roma maçlarını uluslararası aşağıdaki kanallar canlı olarak verecek.



İdman TV, AZTV, SONY TEN 2, Arsenal Player, beIN Sports, Sport 2, Sky Sport 1, BT Sport 2, ESPN, HRT 2, Klik SPORT, SuperSport, Astro Go, PPTV Sport China, Canal+ Sport 2, Cosmote Sport 2 HD, Now Sports 3, MRT1, Fox Sports, Sport TV1, Telekom