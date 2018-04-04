Juventus - Real Madrid maç özeti / Sevilla - Bayern Münih maç özeti izle (TRT Spor)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmalarında Juventus - Real Madrid ile Sevilla - Bayern Münih maçları oynandı. Real Madrid, Juventus'u deplasmanda 3-0 geçerken Bayern Münih, Sevilla deplasmanından 2-1 galip dönerek tur için büyük avantaj sağladı. Juventus - Real Madrid maçında 2 gol atan Ronaldo, turnuvada üstüste 10. golünü atarak yeni bir kırdı. İşte Juventus - Real Madrid maç özeti ve Sevilla - Bayern Münih maç özeti...

JUVENTUS - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında Real Madrid deplasmanda Juventus'u 3-0 yendi. Torino kentindeki Juventus Stadı'nda oynanan ve Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta İspanya temsilcisi Real Madrid, Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sonuçlandı.



İkinci yarıda da etkili olan konuk ekip, 64. dakikada Ronaldo'nun bu kez röveşata ile attığı şık golle skoru 2-0 taşıdı. Juventus'ta, 66. dakikada Paulo Dybala ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Real Madrid, 72. dakikada Ronaldo'nun asistinde Marcelo'nun fileleri havalandırmasıyla 3-0 öne geçti ve müsabaka bu skorla sonuçlandı.

Karşılaşmanın rövanşı 11 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.45'te Madrid'de oynanacak.



Juventus - Real Madrid maç özeti izle



Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını aşan ilk futbolcu unvanına sahip Ronaldo (toplam 119 gol), bu maçta da fileleri havalandırarak organizasyonda üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu oldu. Bu sezon oynadığı 9 Şampiyonlar Ligi maçında da gol atmayı başaran Ronaldo, geçen sezon Juventus ile oynanan final karşılaşmasında da 2 kez fileleri havalandırmıştı.



Öte yandan, çeyrek finallerde 22. golünü kaydeden Portekizli yıldız futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 14. golüne imza attı.

SEVILLA - BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti. Çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Sevilla, Alman temsilcisi Bayern Münih'i, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda konuk etti. Sevilla, 32. dakikada Pablo Sarabia'nın attığı golle 1-0 öne geçse de Bayern Münih 37. dakikada Jesus Navas'ın kendi kalesine attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.



İkinci yarıda etkili olan Bayern Münih, 68. dakikada Thiago Alcantara'nın attığı golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Bayern Münih, bu sonuçla yarı finale çıkma adına avantaj yakaladı. Bu maçın rövanşı, 11 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.45'te Almanya'nın Münih kentinde oynanacak.



