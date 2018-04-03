Sevilla 1 - 2 Bayern Münih (Maç özeti)

Manchester United'ı eleyerek büyük bir sürprizi imza atan İspanyol ekibi Sevilla Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Munih ile karşılaştı. Beşiktaş'ı geçerek adını çeyrek finale yazdıran Alman devi Bayern Münih, 1-0 geriye düştüğü maçta Sevilla'yı 2-1 mağlup etti ve avantajı cebine koydu.



Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sevilla'nın golü 32. dakikada Sarabia'dan gelirken, Bayern Münih'in golleri 37. dakikada Navas (KK) ve 68. dakikada Thiago Alcantara'dan geldi.



İki takım arasında oynanacak rövanş maçı Allianz Arena'da 11 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

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