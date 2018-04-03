Juventus 0 - 3 Real Madrid (Maç özeti)
03 Nisan 2018 | 23:35
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Juventus ile karşı karşıya geldi. Zor geçmesi beklenen mücadelede Cristiano Ronaldo, tarihe geçecek bir performans gösterdi. 2 gol atıp, 1 asist yapan Ronaldo, Real Madrid'e Juventus karşısında 3-0'lık galibiyeti getirdi. Real Madrid, Juventus galibiyetiyle yarı final kapısını ardına kadar araladı.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Zorlu geçmesi gereken beklenen maçta Real Madrid, rakibi karşısında üstün bir oyun sergilerken sahnede yine Cristiano Ronaldo vardı. 2 gol atıp, 1 asist yapan Ronaldo, Real Madrid'e Juventus karşısında 3-0'lık galibiyeti getirdi.
Ronaldo, 3 ve 64. dakikada 2 gol kaydederken, Marcelo'nun 72. dakikada kaydettiği golün de asistini yaptı. Ronaldo'nun rövaşatayla kaydettiği 2. gol, görülmeye değerdi.
Juventus'ta Dybala, 66. dakikada Cüneyt Çakır'dan önce ikinci sarı kart ardından da kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Turun rövanş maçı, 11 Nisan'da İspanya'da oynanacak.
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