Juventus 0 - 3 Real Madrid (Maç özeti)

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus ile deplasmanda karşı karşıya geldi.



Zorlu geçmesi gereken beklenen maçta Real Madrid, rakibi karşısında üstün bir oyun sergilerken sahnede yine Cristiano Ronaldo vardı. 2 gol atıp, 1 asist yapan Ronaldo, Real Madrid'e Juventus karşısında 3-0'lık galibiyeti getirdi.



Ronaldo, 3 ve 64. dakikada 2 gol kaydederken, Marcelo'nun 72. dakikada kaydettiği golün de asistini yaptı. Ronaldo'nun rövaşatayla kaydettiği 2. gol, görülmeye değerdi.





Juventus'ta Dybala, 66. dakikada Cüneyt Çakır'dan önce ikinci sarı kart ardından da kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Turun rövanş maçı, 11 Nisan'da İspanya'da oynanacak.