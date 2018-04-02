UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları başlıyor. Devler Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Juventus'un Real Madrid ile İtalya'ya ağırlayacağı karşılaşma futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Juventus - Real Madrid maçını FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Peki Juventus - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final maç programı...

JUVENTUS - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalya'nın Juventus ile İspanya'nın Real Madrid takımları arasında 3 Nisan Salı günü oynanacak karşılaşmayı yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Torino şehrindeki Juventus Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final ilk maçında, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ise ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak. Juventus - Real Madrid maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI



UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları bu hafta başlıyor. 3-4 Nisan'da yapılacak çeyrek final ilk maçlarının rövanşları 10-11 Nisan'da oynanacak. Yarı final ilk ayağının 24-25 Nisan, rövanşının 1-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği ligde, final maçı ise 26 Mayıs'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final maç programı...



3 NİSAN SALI



Sevilla - Bayern Münih (21.45)

Juventus - Real Madrid (21.45)



4 NİSAN ÇARŞAMBA



Barcelona - Roma (21.45)

Liverpool - Manchester City (21.45)



10 NİSAN SALI



Roma - Barcelona (21.45)

Manchester City - Liverpool (21.45)



11 NİSAN ÇARŞAMBA



Bayern Münih - Sevilla (21.45)

Real Madrid - Juventus (21.45)