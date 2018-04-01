Cüneyt Çakır Juventus - Real Madrid maçını yönetecek

FIFA kokartlı, dünyaca ünlü hakemimiz başarılarına bir yenisini daha ekledi.



14 Haziran-15 Temmuz'da Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler arasında olduğu açıklanan ve 2015 yılında oynanılan Barcelona Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni yöneten Cüneyt Çakır'a yeni görev verildi.





Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Real Madrid arasında oynanacak maçı yönetecek.



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