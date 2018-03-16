Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Devler Ligi'nde süpriz eşleşmeler
16 Mart 2018 | 14:17
Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılan kura çekimi sonrasında Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları 3-4 Nisan ve 10-11 Nisan'da yapılacak. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ve çeyrek final eşleşmeleri...
Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. UEFA'nın İsviçre Nyon'da bulunan genel merkezinde yapılan kura çekiminde ünlü futbolcu Andriy Shevchenko, çeyrek finalde eşleşen takımları belirledi. Aynı ülkeden takımların eşleşebildiği kura çekimi sonunda çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 3-4 ile 10-11 Nisan, Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmaları ise 5-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri
Sevilla - Bayern Münih
Juventus - Real Madrid
Barcelona - Roma
Liverpool - Manchester City
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