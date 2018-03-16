Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Devler Ligi'nde süpriz eşleşmeler

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. UEFA'nın İsviçre Nyon'da bulunan genel merkezinde yapılan kura çekiminde ünlü futbolcu Andriy Shevchenko, çeyrek finalde eşleşen takımları belirledi. Aynı ülkeden takımların eşleşebildiği kura çekimi sonunda çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 3-4 ile 10-11 Nisan, Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmaları ise 5-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri

Sevilla - Bayern Münih

Juventus - Real Madrid

Barcelona - Roma

Liverpool - Manchester City