Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
16 Mart 2018 | 15:15
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından çeyrek final turunda eşleşmeler belli oldu.
Şapiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 3-4 Nisan'da, rövanşları ise 10-11 Nisan'da oynanacak. Yarı final ilk ayağının 24-25 Nisan, rövanşının 1-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği ligde, final maçı ise 26 Mayıs'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Barcelona - Roma
Sevilla - Bayern Münih
Juventus - Real Madrid
Liverpool - Manchester City
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