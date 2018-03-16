Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Şapiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 3-4 Nisan'da, rövanşları ise 10-11 Nisan'da oynanacak. Yarı final ilk ayağının 24-25 Nisan, rövanşının 1-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği ligde, final maçı ise 26 Mayıs'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:



Barcelona - Roma

Sevilla - Bayern Münih

Juventus - Real Madrid

Liverpool - Manchester City

PAYLAŞ