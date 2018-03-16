UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Kura çekimi canlı izle)

UEFA tarafından düzenlenen iki büyü organizasyonda, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi, çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler Salı ve Çarşamba günü oynanan 4 karşılaşma ile belirlendi. Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları dün akşam oynandı ve çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Peki Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi çeyrek finalistleri...

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları 16 Mart Cuma günü çekilecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek çeyrek final eşleşmelerinden Şampiyonlar Ligi TSİ 14.00'te, Avrupa Ligi ise TSİ 15.00'te başlayacak. Her iki organizasyonda da aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 3-4 ile 10-11 Nisan, Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmaları ise 5-12 Nisan tarihlerinde oynanacak. Kura çekimi uluslararası birçok kanaldan yayınlanacak. Türkiye'de Eurosport'tan yayınlanacak kura çekimi aynı zamanda UEFA'nın resmi sitesinden takip edilebilecek. Onun dışında yayınlayacak kanallar şunlar;



Sony LIV, RMTV, SuperSport, Fox Sports, Arena Sport, Sky Sport, RTS Sport, TeleClub Sport Live, Eurosport Turkey



ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNALİSTLERİ



Şampiyonlar Ligi'nde böylece çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Bu takımlar, Roma, Barcelona, Juventus, Bayern Münih, Sevilla, Real Madrid, Manchester City ve Liverpool.



Liverpool 0 - 0 Porto (5-0)

Paris Saint-Germain 1 - 2 Real Madrid (1-3)

Manchester City 1 - 2 Basel (0-4)

Tottenham 1 - 2 Juventus (2-2)

Roma 1 - 0 Shakhtar Donetsk (1-2)

Manchester United 1 - 2 Sevilla (0-0)

Beşiktaş 1 - 3 Bayern München (0-5)

İspanya Barcelona 3 - 0 Chelsea (1-1)







UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNALİSTLERİ

Böylece Atletico Madrid (İspanya), Olympique Marsilya (Fransa), Lazio (İtalya), Leipzig (Almanya) ve Sporting Lizbon'un (Portekiz) ardından Arsenal (İngiltere), CSKA Moskova (Rusya) ve Salzburg (Avusturya) da adlarını çeyrek finale yazdırdı.



Lokomotiv Moskova 1-5 Atletico Madrid (0-3)

Viktoria Plzen 2-1 Sporting Lizbon (0-2)

Athletic Bilbao 1-2 Olympique Marsilya (1-3)

Zenit 1-1 Leipzig (1-2)

Dinamo Kiev 0-2 Lazio (2-2)

Arsenal 3-1 Milan (2-0)

Salzburg 0-0 Borussia Dortmund (2-1)

Olympique Lyon 2-3 CSKA Moskova (1-0)







