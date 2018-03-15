Barcelona - Chelsea / Beşiktaş - Bayern Münih maç özeti (Şampiyonlar Ligi maç özetleri)
Barcelona - Chelsea maçı ve Beşiktaş - Bayern Münih maçı sonucu ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline kalmayı başaran sekiz takım belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş, Bayern Münih ile oynadığı rövanş maçını 3-1 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. 1-1 biten ilk maçın rövanşında Barcelona, Chelsea'yi 3-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Beşiktaş - Bayern Münih ve Barcelona - Chelsea maç özetleri ile Şampiyonlar Ligi maç özetleri ve çeyrek finale kalan takımlar haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu dün oynanan iki maç ile tamamlandı. 5-0 biten maçın rövanşında temsilcimiz Beşiktaş, Bayern Münih'e 3-1 yenilerek veda ederken 1-1'in rövanşında Barcelona, Chelsea'yi 3-0 yendi ve adını son sekiz takım arasına yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nde böylece çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Bu takımlar, Roma, Barcelona, Juventus, Bayern Münih, Sevilla, Real Madrid, Manchester City ve Liverpool. 16 Mart Cuma günü yapılacak kura çekimi ile çeyrek final eşleşmeleri belli olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ
BEŞİKTAŞ - BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş, güçlü rakibi karşısında ilk maçta aldığı skor sonrasında İstanbul'da son kez turnuvada boy gösterdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş son 16 turunda kendi evinde oynadığı rövanş karşılaşmasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Alman ekibinin gollerini 18'inci dakikada Thiago, 46'da Gökhan Gönül kendi kalesine ve 84'te Wagner attı. Temsilcimizin tek golü 59'uncu dakikada Wagner Love'dan geldi.
Beşiktaş: 1 - Bayern Münih: 3
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett
Beşiktaş: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Medel, Caner Erkin, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan (Dk. 60 Hutchinson), Lens (Dk. 60 Talisca), Vagner Love (Dk. 75 Babel), Mustafa Pektemek
Bayern Münih: Ulreich, Rafinha, Boateng, Hummels (Dk. 46 Süle), Alaba, Vidal, Martinez, Alcantara (Dk. 35 James Rodriguez), Müller, Ribery, Lewandowski (Dk. 68 Wagner)
Goller: Dk. 18 Alcantara, Dk. 46 Gökhan Gönül (kendi kalesine), Dk. Wagner (Bayern Münih), Dk. 59 Vagner Love (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 47 Hummels, Dk. 42 Boateng, Dk. 63 Rafinha (Bayern Münih), Dk. 64 Hutchinson, Dk. 71 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)
BARCELONA - CHELSEA MAÇ ÖZETİ
Barcelona Nou Camp’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 3-0 kazandı ve adını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı. İspanya ekibi Barcelona, son 16 turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında İngiltere temsilcisi Chelsea'yi Camp Nou'da ağırladı. Maçtaki golleri 3 ve 63'üncü dakikalarda Messi ile 20'nci dakikada Dembele attı. İngiliz ekibi Chesea Devler Ligi'ne son 16 turunda veda etti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ SONUÇLARI
Son 16 Turu
1. Maçlar
Juventus 2 - 2 Tottenham
Basel 0 - 4 Manchester City
Porto 0 - 5 Liverpool
Real Madrid 3 - 1 Paris Saint-Germain
Bayern München 5 - 0 Beşiktaş
Chelsea 1 - 1 Barcelona
Sevilla 0 - 0 Manchester United
Shakhtar Donetsk 2 - 1 Roma
2. Maçlar
Liverpool 0 - 0 Porto
Paris Saint-Germain 1 - 2 Real Madrid
Manchester City 1 - 2 Basel
Tottenham 1 - 2 Juventus
Roma 1 - 0 Shakhtar Donetsk
Manchester United 1 - 2 Sevilla
Beşiktaş 1 - 3 Bayern München
İspanya Barcelona 3 - 0 Chelsea