Barcelona - Chelsea / Beşiktaş - Bayern Münih maç özeti (Şampiyonlar Ligi maç özetleri)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu dün oynanan iki maç ile tamamlandı. 5-0 biten maçın rövanşında temsilcimiz Beşiktaş, Bayern Münih'e 3-1 yenilerek veda ederken 1-1'in rövanşında Barcelona, Chelsea'yi 3-0 yendi ve adını son sekiz takım arasına yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nde böylece çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Bu takımlar, Roma, Barcelona, Juventus, Bayern Münih, Sevilla, Real Madrid, Manchester City ve Liverpool. 16 Mart Cuma günü yapılacak kura çekimi ile çeyrek final eşleşmeleri belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

BEŞİKTAŞ - BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş, güçlü rakibi karşısında ilk maçta aldığı skor sonrasında İstanbul'da son kez turnuvada boy gösterdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş son 16 turunda kendi evinde oynadığı rövanş karşılaşmasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Alman ekibinin gollerini 18'inci dakikada Thiago, 46'da Gökhan Gönül kendi kalesine ve 84'te Wagner attı. Temsilcimizin tek golü 59'uncu dakikada Wagner Love'dan geldi.

Beşiktaş: 1 - Bayern Münih: 3



Stat: Vodafone Park



Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett



Beşiktaş: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Medel, Caner Erkin, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan (Dk. 60 Hutchinson), Lens (Dk. 60 Talisca), Vagner Love (Dk. 75 Babel), Mustafa Pektemek



Bayern Münih: Ulreich, Rafinha, Boateng, Hummels (Dk. 46 Süle), Alaba, Vidal, Martinez, Alcantara (Dk. 35 James Rodriguez), Müller, Ribery, Lewandowski (Dk. 68 Wagner)



Goller: Dk. 18 Alcantara, Dk. 46 Gökhan Gönül (kendi kalesine), Dk. Wagner (Bayern Münih), Dk. 59 Vagner Love (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 47 Hummels, Dk. 42 Boateng, Dk. 63 Rafinha (Bayern Münih), Dk. 64 Hutchinson, Dk. 71 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

BARCELONA - CHELSEA MAÇ ÖZETİ

Barcelona Nou Camp’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 3-0 kazandı ve adını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı. İspanya ekibi Barcelona, son 16 turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında İngiltere temsilcisi Chelsea'yi Camp Nou'da ağırladı. Maçtaki golleri 3 ve 63'üncü dakikalarda Messi ile 20'nci dakikada Dembele attı. İngiliz ekibi Chesea Devler Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ SONUÇLARI

Son 16 Turu

1. Maçlar

Juventus 2 - 2 Tottenham

Basel 0 - 4 Manchester City

Porto 0 - 5 Liverpool

Real Madrid 3 - 1 Paris Saint-Germain

Bayern München 5 - 0 Beşiktaş

Chelsea 1 - 1 Barcelona

Sevilla 0 - 0 Manchester United

Shakhtar Donetsk 2 - 1 Roma



2. Maçlar

Liverpool 0 - 0 Porto

Paris Saint-Germain 1 - 2 Real Madrid

Manchester City 1 - 2 Basel

Tottenham 1 - 2 Juventus

Roma 1 - 0 Shakhtar Donetsk

Manchester United 1 - 2 Sevilla

Beşiktaş 1 - 3 Bayern München

İspanya Barcelona 3 - 0 Chelsea