Bayern Münih'ten Beşiktaş paylaşımı: Gürültü çok yüksek
14 Mart 2018 | 20:58
Alman ZDF kanalı, Beşiktaş-Bayern Münih maçında Vodafone Park'ta desibel ölçümü yaptı. Bayern Münih Kulübü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Vodafone Park tribünlerine atıfta bulunularak, Almanca olarak "Gürültü çok yüksek" paylaşımı yaptı, paylaşımda desibel ölçümü görüntüsü de kullanıldı.
Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Beşiktaş'a konuk olan Bayern Münih'in sosyal medya hesabı desibel ölçümü paylaşımı yaptı. Paylaşımda, Vodafone Park tribünlerine atıfta bulunularak, Almanca olarak "Gürültü Çok Yüksek" yazısı yazıldı. Ayrıca gürültünün şiddetini ölçen bir fotoğraf da simgesel olarak kullanıldı.
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