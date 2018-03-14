Bayern Münih'ten Beşiktaş paylaşımı: Gürültü çok yüksek

Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Beşiktaş'a konuk olan Bayern Münih'in sosyal medya hesabı desibel ölçümü paylaşımı yaptı. Paylaşımda, Vodafone Park tribünlerine atıfta bulunularak, Almanca olarak "Gürültü Çok Yüksek" yazısı yazıldı. Ayrıca gürültünün şiddetini ölçen bir fotoğraf da simgesel olarak kullanıldı.



