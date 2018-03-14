Beşiktaş 1 - 3 Bayern Münih (Maç özeti)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşı Beşiktaş-Bayern Münih maçına sahne oldu. Beşiktaş evinde Bayern Münih'e Thiago, Gökhan Gönül (kendi kalesine) ve Sandro Wagner'in golleriyle 3-1 yenildi. Beşiktaş'ın tek golünü Vagner Love kaydetti. Beşiktaş bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. İşte Beşiktaş-Bayern Münih maçının özeti, tartışmalı pozisyonları ve tüm detayları...

Maça Bayern Münih çok hızlı başladı. 10. dakikada Alaba'nın frikiği sonrası Tolga'dan dönen topu Müller üstten auta gönderdi. 18'de bu kez Müller ortaladı, ceza alanında bomboş durumda Thiago vuruşunu yaptı ve Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi.



26 ve 44. dakikalarda Gökhan Gönül'le gole yaklaşan Beşiktaş'a önce Vidal, ardından da Hummels izin vermedi ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devre Beşiktaş için adeta kabus gibi başladı. 46'da sağ kanattan gelen ortaya ters bir vuruş yapan Gökhan Gönül topu kendi ağlarına gönderdi ve Beşiktaş maçta 2-0 geriye düştü.



Dakikalar 59'u gösterdiğinde sahneye çıkan Vagner Love zor pozisyonda attığı golle skoru 2-1'e getirdi. 84'te hızlı gelişen Bayern Münih atağında Alaba'nın pasında Sandro Wanger durumu 3-1 yaptı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-1'lik toplamda ise 8-1'lik skor sonrası Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI...



- 2. dakikada sol kanattan gelen ortaya Vidal kafayı vurdu, top yandan auta gitti.



- 10. dakikada Alaba'nın frikiğini Tolga kurtardı, dönen topta Müller'in şutu üstten auta gitti.



- 13. dakikada Gökhan'ın sağdan ortaladığı topa ceza sahasında Vagner Love kafayla vurdu, top auta gitti.



- 15. dakikada Quaresma'nın trivela ortasında topa Vagner Love'dan önce Hummels vurdu ve mutlak bir golü önledi.



- 17. dakikada Bayern Münih atağında Necip Uysal, Ribery'nin vuruş yapmasına izin vermedi.



- 18. dakikada Müller'in sağ kanattan ortasıyla arka direkte buluşan Thiago, gelişine vurdu ve Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi.



- 26. dakikada etkili gelen Beşiktaş'ta, Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasını ceza sahası içerisinde Vidal kesti ve pozisyonu önledi.



- 30. dakikada Quaresma'nın uzak mesafeden attığı şut farklı şekilde auta gitti.



- 32. dakikada yine Quaresma vurdu, yine top üstten auta gitti.



- 39. dakikada Boateng kornerden gelen topa kafayı vurdu, top üstten auta gitti.



- 44. dakikada Gökhan Gönül'ün sert şutunda Mats Hummels topa engel oldu ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



- 45. dakikada Alaba-Lens mücadelesinde Beşiktaş faul beklerken, hakem Michael Oliver, faulü Bayern Münih'e verdi. Beşiktaşlı tüm oyuncular bu karara yoğun itirazda bulundu ve ilk yarı 1-0 sona erdi.



- 46. dakikada Gökhan Gönül topu kendi ağlarına yolladı ve durum 2-0 oldu.



- 59. dakikada Vagner Love zor pozisyonda golünü attı ve Beşiktaş adına durumu 2-1'e getirdi.



- 84. dakikada hızlı gelişen Bayern Münih atağında Alaba'nın pasında Sandro Wanger durumu 3-1 yaptı ve maç bu skorla sona erdi.



BEŞİKTAŞ 1 - 3 BAYERN MÜNİH



STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett



BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Medel, Caner Erkin, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan (Dk. 60 Hutchinson), Lens (Dk. 60 Talisca), Vagner Love (Dk. 75 Babel), Mustafa Pektemek

BAYERN MÜNİH: Ulreich, Rafinha, Boateng, Hummels (Dk. 46 Süle), Alaba, Vidal, Martinez, Alcantara (Dk. 35 James Rodriguez), Müller, Ribery, Lewandowski (Dk. 68 Wagner)



GOLLER: Dk. 18 Alcantara, Dk. 46 Gökhan Gönül (kendi kalesine), Dk. Wagner (Bayern Münih), Dk. 59 Vagner Love (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 47 Hummels, Dk. 42 Boateng, Dk. 63 Rafinha (Bayern Münih), Dk. 64 Hutchinson, Dk. 71 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

10. dakikada Bayern Münih'in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Alaba'nın şutunda Tolga Zengin meşin yuvarlağı direk dibinden çıkardı.

18. dakikada Bayern Münih'in golü geldi. Vidal'in pasıyla sağ tarafta topla buluşan Müller'in ortasında Alcantara meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

30. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

33. dakikada Lens'in uzaktan şutunda top kaleci Ulreich'te kaldı.

37. dakikada Love'ın ceza sahası sol çaprazında düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Quaresma'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

46. dakikada Bayern Münih'in ikinci golü geldi. Hızlı gelişen atakta Rafinha'nın sağdan yaptığı ortada Gökhan Gönül'e çarpan top ağlarla buluştu: 0-2

50. dakikada Alaba'nın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, Tolga Zengin'de kaldı.

59. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Bayern Münih savunmasının çıkarken kaptırdığı topu Gökhan Gönül, ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan Vagner Love'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2

61. dakikada Oğuzhan Özyakup, Quaresma'nın pasıyla soldan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, Mustafa Pektemek'in altıpas içindeki vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

81. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

84. dakikada Bayern Münih skoru 3-1 yaptı. Alaba'nın soldan yaptığı ortada meşin yuvarlak Necip Uysal'a çarparak yükseklik kazandı. Arka direkte boş bekleyen Wagner göğsüyle dokunarak topu filelere gönderdi: 1-3

87. dakikada Caner Erkin'in ceza sahasına gönderdiği topa Talisca kafayla vurdu ancak kaleci gole izin vermedi.

BEŞİKTAŞ - BAYERN MÜNİH MAÇINDAN NOTLAR

Teknik direktör Şenol Güneş, dün düzenlenen basın toplantısında rotasyon yapacağının sinyallerini vermişti. Tecrübeli hoca kalede Fabri'nin yerine Tolga Zengin'e şans verdi. Defans hattında sakatlığı bulunan Tosic'e görev vermeyen Güneş, Gökhan Gönül, Gary Medel, Necip Uysal ve Caner Erkin ile savunma dörtlüsünü oluşturdu. Orta sahada Tolgay'ın yanında Atiba'nın yerine Oğuzhan ilk 11'de başlarken, kanatlarda ise ligde cezalı olması sebebiyle forma giyemeyen Quaresma ve Lens'i sahaya sürdü. Tecrübeli antrenör forvet hattında ise son zamanların formda ismi Negredo'nun yerine Vagner Love'a şans tanırken, tecrübeli oyuncunun ileri uçtaki partneri Mustafa Pektemek oldu.



JUPP HEYNCKES'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

İlk maçı Almanya'da 5-0'lık skorla kazanmayı başaran Bayern Münih'te teknik direktör Jupp Heynckes ilk maçın 11'inden 3 değişikliğe gitti. Heynckes, ilk maçtan farklı olarak sağ bekte Kimmich'in yerine Rafinha, orta sahada James Rodrigues'in yerine Thiago Alcantara ve ileri uçta Coman'ın yerine Franck Ribery'i ilk 11'de başlattı.



JOACHİM LÖW TRİBÜNDE

Beşiktaş ile Bayern Münih arasında oynanacak olan karşılaşmayı Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw de tribünden takip etti.



7 FARKLI ÜLKEDEN 18 TELEVİZYON CANLI YAYINLAYACAK

Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasına dış basın da yoğun ilgi gösterdi. Almanya, Hollanda, Fransa, Çin, Azerbaycan, İran, Brezilya gibi ülkerlerden 60'a yakın basın mensubu karşılaşmayı takip etmek üzere Vodafone Park tribünlerindeki yerlerini aldılar.

