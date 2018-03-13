Heynckes: Talisca'yı takımımda görmek isterim

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi. Alman teknik adam yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"10 kişi kalmak Şampiyonlar Ligi'nde işleri çok zorlaştırır. Beşiktaş da ilk maçta onu yaşadı. O maçta kendi oyunumuzu oynadık. 10 kişi kalmaları taktiğimizi yansıtmamızı rahatlattı, işimiz kolaylaştı. Tüyleri ürperten bir atmosfer olacak. Türk taraftarları çok meşhur, futbol burada çok coşkuyla yaşanıyor. Beşiktaş sadece iyi oyunculardan kurulu değil, çok da iyi bir takım. Çok iyi hocası da var. Bu işin sırrı bu, önemli olan takım olmak. Beşiktaş da bunu oluşturdu. Ajax da bunu oluşturmuştu."



"TALISCA'YI TAKIMIMDA GÖRMEK İSTERİM"

Beşiktaş'tan hangi futbolcuyu takımında görmek istediğinin sorulması üzerine Heynckes "Talisca tabii ki, yıldız bir oyuncu" dedi.



Alman teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Tüm maçlarımızı ciddiyetle oynuyoruz, ağır idmanlar yapıyoruz. Bu otomatikleştirdiğimiz sistemi, pres, pas, rakip kale önündeki oyunu hala mükemmelleştirebiliriz diye düşünüyoruz. Üst düzey rakiplerle karşılaşınca buna hazırlıklı olmalıyız.



Ribery performansını aynı seviyede tutmayı başaran ender oyunculardan biri. Kendini hep hazır tutmaya çalışan bir oyuncudur. Bireysel olarak çok çalışma yapar. Çok iyi hazırlandığı için tekrar eski performansına kavuştu. Burada 20 üst düzey oyuncuyla bulunuyoruz ve burada bulunmalarının bir sebebi var. Tüm oyuncularımı aynı seviyede görüyorum, sabit bir 11 yoktur.



Oyuncularımı çok ciddi şekilde uyardım. 2013'te Barcelona ile yarı finalde oynarken, 5 oyuncumuz sarı kart sınırındaydı. Hiçbiri sarı kart görmedi ve finalde oynadı. Oyuncular disiplinle oynayınca, sarı kart görmeden atlatabiliyorlar. Futbol dünyasındakiler için, iyi bir atmosferde oynayabilmek önemlidir. Taraftar bu oyunun en önemli parçasıdır. Glasgow'da Celtic'e karşı oynadım, müthişti, Napoli deplasmanı müthişti. Yarın da takımıyla nefes alan bir taraftar topluluğu olacaktır.



Takımımızda çok tecrübeli oyuncular var. Milli takımlarla da önemli maçlara çıkmış, deneyimli oyuncular var. 5-0 rahat bir avantaj gibi gözükse de, yüksek konsantrasyonla maça başlamalıyız, oyuncular bunun farkında. James Rodriguez'in birkaç gündür takımla çalıştığını ve benim de tedbirli bir antrenör olduğumu düşünecek olursak, bir opsiyon olduğunu söyleyebiliriz ama kararımı yarın vereceğim. Robben'in yarın oynaması gerekseydi, oynayabilirdi ama tedbirli davranıyoruz. Bir kas sakatlığından bahsediyoruz. Robben ile konuştum ve 'Münih'te kal, şu anda sana ihtiyacım yok' dedim."





MÜLLER'DEN VODAFONE PARK AÇIKLAMASI

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Thomas Müller ise karşılaşmayla ilgili olarak, "Stadın namının büyük olduğunu biliyoruz. Atmosferi heyecanla bekliyoruz. Sonuçta maç 0-0 başlıyor gibi değerlendiriyoruz. O yüzden bizim için çok önemli olan, maçın başlama vuruşu ile birlikte, hiçbir şekilde rakibimizin bir mucize olabileceğini düşünmesini sağlayacak bir hata yapmak istemiyoruz. Çok güvenli hissediyorum burada, çok iyi karşılandık. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamakla birlikte, tamamen olumlu duygular yaşıyoruz. Otelden de boğazı izleyebiliyoruz, çok iyi duygular içindeyiz" diye konuştu.