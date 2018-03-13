UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşında Manchester United, Sevilla'yı ağırlarken Roma, Shaktar Donetsk'i konuk ediyor. Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, son maçlardaki performansı ile maçta ilk 11'de yer alacak. Roma, ilk maçta Shakhtar Donetsk'e 2-1 yenilmişti. Manchester United ile Sevilla ise 0-0 biten ilk maçın rövanşında çeyrek final mücadelesi verecek. Peki Manchester United - Sevilla maçı / Roma -Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz veren kanallar hangileri?

MANCHESTER UNİTED - SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester United ile Sevilla, Old Trafford'da 0-0 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya gelecekler. TSİ 22.45'te başlayacak Manchester United - Sevilla maçını hakem Danny Makkelie yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mario Diks ve Hessel Steegstra yapacak. Bu büyük karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

ROMA - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gecenin diğer maçında Roma, Shakhtar Donetks'i ağırlayacak. Ukranya'da oynanan maçta Shakhtar Donetsk, Roma'yı 2-1 yenmişti. Başarılı performansı ile dikkatleri çeken Cengiz Ünder, Roma'nın tek golünü atmıştı. Gurbetçi futbolcumuz, bu akşam oynanacak maçta da ilk 11'de sahada yerini alacak. Olimpico Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.45'de başlayacak. Maç Tivibu Spor 2 kanalından yayınlanacak.



ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR



Bu akşam oynanacak Manchester United - Sevilla maçı ile Roma - Shakhtar Donetsk maçı, birçok ulusal kanaldan canlı olarak yayınlanacak. İşte bu kanallar;



Sport 5, BT Sport Live, BeIN Sports, Sport 24, Super Soccer TV, AZTV, SportMax 2, Canale 5, Fox Sports, Armenia TV, Sky Sports, Canal + Sport, RCN Television, PPTV Sport China, Sina Sports, Teletica Canal 7, HRT 2, O2 TV, TV3 HD, Viasat, ERT 1, M4 Sports, MRT1, Canal 3, RTS 1, Kanal A, Teleclub Sport Live, İdman TV

13 Mart:



22.45 Manchester United (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (0-0)



22.45 Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-2)



14 Mart:



20.00 Beşiktaş - Bayern Münih (Almanya) (0-5)



22.45 Barcelona (İspanya) - Chelsea (İngiltere) (1-1)

MANCHESTER UNİTED - SEVİLLA



Man. United: De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Young; McTominay, Matić; Mata, Sánchez, Rashford; Lukaku



Sevilla: Rico; Mercado, Kjær, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Banega; Sarabia, Vázquez, Correa; Muriel



ROMA - SHAKHTAR DONETSK



Roma: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Cengiz Ünder, Džeko, Perotti



Shakhtar: Pyatov; Butko, Ordets, Rakitskiy, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra

SHAKHTAR DONETSK 2-1 ROMA



Son üç lig maçında 4 gol atarak dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Cengiz Ünder'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giydiği mücadelede Roma, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaştı.



Karşılaşmanın 41. dakikasında Edin Dzeko'nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan 20 yaşındaki Cengiz Ünder, takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 52. dakikada Facundo Ferreyra ile beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, 71. dakikada Brezilyalı futbolcusu Fred’in attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu maçın rövanşı 13 Mart'ta oynanacak.





SEVİLLA 0-0 MANCHESTER UNİTED



İngiliz temsilcisi Manchester United, deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla golsüz berabere kaldı. Manchester United'da forma giyen ve karşılaşmaya yedek başlayan Fransız futbolcu Paul Pogba, 17. dakikada sakatlanan Ander Herrera'nın yerine oyuna girdi. Bu maçın rövanşı 13 Mart'ta oynanacak.





