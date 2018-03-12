Beşiktaş - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın bilet fiyatları ne kadar?

Beşiktaş, Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Devler Ligi'ne çok iyi başlayan Beşiktaş, grupta aldığı galibiyetler ile birçok rekorun sahibi olurken grubu da birinci olarak bitirmeyi başardı. Fakat Beşiktaş, Bayern Münih ile son 16 turunda eşleşti. İlk maçı deplasmanda oynayan Beşiktaş, sahadan 5-0 mağlup ayrıldı. Vida'nın maçın başlarında gördüğü kırmızı kart, siyah beyazlıların dengesini bozmuş ve ağır yenilgiyi hazırlamıştı. Bu maçın rövanşı bu hafta Çarşamba günü oynanacak. Genel satışa çıkan maçın bilet fiyatları belli oldu. Peki Beşiktaş - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş ile Bayern Münih, 14 Mart Çarşamba günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'da başlayacak Beşiktaş - Bayern Münih maçı, Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ, BAYERN MÜNİH MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI



Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 14 Mart Çarşamba günü sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan ve 1-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncuların salonda yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların ise ısınma ve istasyon koşularının ardından top kontrolü, pas ve top kapma çalışmalarının yanı sıra kanat organizasyonları üzerinde durduğu kaydedildi.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanın, yarı sahada yapılan çift devreli taktik maçla sona erdiği aktarıldı. Beşiktaş, Bayern Münih maçının hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.



BEŞİKTAŞ - BAYERN MÜNİH MAÇI BİLET FİYATLARI



Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 14 Mart Çarşamba günü Vodafone Park'ta Almanya temsilcisi Bayern Münih ile oynayacağı rövanş maçının biletleri genel satışa çıktı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, biletlerin genel satışa sunulduğu duyuruldu. Saat 20.00'de başlayacak mücadelenin bilet fiyatları şöyle:



Kategori 1: 600 lira



Kategori 2: 525 lira



Kategori 3: 450 lira



Kategori 4: 425 lira



Kategori 5: 400 lira



Kategori 6: 375 lira



Kategori 7: 180 lira



Kategori 8: 170 lira



VIP: 1350 lira

1903 A-E Blok: 1350 lira



1903 B-D Blok: 1400 lira



1903 C Blok: 1500 lira