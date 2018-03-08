Manchester City - Basel / Tottenham - Juventus maç özeti (Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçlarına dün akşam oynanan Manchester City - Basel ve Tottenham - Juventus maçları ile devam edildi. İngiltere'de oynanan maçta Manchester City, Basel'e 2-1 kaybetmesine rağmen ilk maçta aldığı 4-0'lık galibiyetle turu geçmeyi başardı. Günün diğer maçında ise adeta nefesler tutuldu. Wembley Stadı'nın dolduran taraftarlar, futbol keyfi yaşadılar. 2-2 biten ilk maçın rövanşında Tottenham - Juventus maçında konuk takım 2-1 galip gelerek turu geçti. İşte Şampiyonlar Ligi maç özetleri...

TOTTENHAM 1-2 JUVENTUS MAÇ ÖZETİ

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Tottenham, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı İtalyan kulübü Juventus'u konuk etti. Tottenham, Heung-min Son'un 39. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Juventus, kaleyi bulan ilk şutunu attığı 64. dakikada durumu 1-1'e getirdi. Gonzala Higuain'in golüyle skoru dengeleyen Juventus, Paulo Dybala'nın 67. dakikadaki golüyle de mücadeleyi 2-1 kazandı.



Geçen yılın finalisti Juventus, böylece adını çeyrek finale yazdırdı.





MANCHESTER CİTY 1-2 BASEL MAÇ ÖZETİ

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City, deplasmanda 4-0 mağlup ettiği İsviçre temsilcisi Basel ile seyircisi önünde karşılaştı. Sakatlık sonrası ilk defa ilk 11'de yer alan Gabriel Jesus, 8. dakikada Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi tarihindeki 100. golüne imza attı.



Mohamed Elyounoussi ile 17. dakikada skora denge getiren Basel, Michael Lang'ın 71. dakikada kaydettiği golle maçı 2-1 kazandı.



Basel, 3 Aralık 2016'dan bu yana 37 resmi karşılaşma boyunca sahasında kaybetmeyen Manchester City'nin serisini noktaladı.



Manchester City, mağlubiyete rağmen ilk maçtaki skor avantajı sayesinde çeyrek finale çıktı.



