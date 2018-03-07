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Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi geçmek üzere
2 saat önce
Şampiyonlar Ligi'nde gol sayısını 117'ye çıkaran Cristiano Ronaldo, Süper Lig devi Fenerbahçe'yi de geçmek üzere.
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Cristiano Ronaldo, Paris Saint Germain’e attığı golle Şampiyonlar Ligi’ndeki gol sayısını 117’ye çıkardı.
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Portekizli yıldız, Kupa 1’de Şampiyonlar Ligi formatında mücadele etmiş 137 takımdan sadece 19’undan daha az gol attı ve 117 golle Shakhtar’ı da yakalamış oldu.
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Diğer 117 takımın tamamı Ronaldo’dan az gol atmış durumda. Temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi golleri şöyle: Galatasaray 106, Beşiktaş 42, Fenerbahçe 42, Trabzonspor 3, Bursaspor 2.
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Ronaldo, bir gol daha atarsa Fenerbahçe’nin Kupa 1’deki gol sayısını yakalayacak. Sarı-lacivertliler, Kupa 1’de 103 maçta 118 gol kaydetti.
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Diğer temsilcilerimizin Kupa 1’deki ön elemeler dahil gol sayıları şöyle: Galatasaray 207, Beşiktaş 84, Trabzonspor 24, Başakşehir 8, Sivasspor 3, Bursaspor 2...
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Cristiano Ronaldo, Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 96 maçta 102 gol attı. Portekizli, bir kulüp formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 100 gol barajını aşan tek isim.
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Cristiano Ronaldo, bu sezon oynadığı 8 Şampiyonlar Ligi maçında da gol attı ve bunlarda fileleri 12 kez havalandırdı.
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Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 9 maçtır gol atıyor (toplam 14 gol). Bunu başaran Ruud van Nistelrooy’dan sonra ikinci isim. Hollandalı, 2003’te Manchester United formasıyla 9 maçta toplam 12 gol kaydetmişti.
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