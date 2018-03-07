SPOR

Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi geçmek üzere

2 saat önce

Şampiyonlar Ligi'nde gol sayısını 117'ye çıkaran Cristiano Ronaldo, Süper Lig devi Fenerbahçe'yi de geçmek üzere.

Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi geçmek üzere
1 / 11

Cristiano Ronaldo, Paris Saint Germain’e attığı golle Şampiyonlar Ligi’ndeki gol sayısını 117’ye çıkardı.

2 / 11

Portekizli yıldız, Kupa 1’de Şampiyonlar Ligi formatında mücadele etmiş 137 takımdan sadece 19’undan daha az gol attı ve 117 golle Shakhtar’ı da yakalamış oldu.

3 / 11

Diğer 117 takımın tamamı Ronaldo’dan az gol atmış durumda. Temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi golleri şöyle: Galatasaray 106, Beşiktaş 42, Fenerbahçe 42, Trabzonspor 3, Bursaspor 2.

4 / 11

Ronaldo, bir gol daha atarsa Fenerbahçe’nin Kupa 1’deki gol sayısını yakalayacak. Sarı-lacivertliler, Kupa 1’de 103 maçta 118 gol kaydetti.

5 / 11

Diğer temsilcilerimizin Kupa 1’deki ön elemeler dahil gol sayıları şöyle: Galatasaray 207, Beşiktaş 84, Trabzonspor 24, Başakşehir 8, Sivasspor 3, Bursaspor 2...

6 / 11

Cristiano Ronaldo, Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 96 maçta 102 gol attı. Portekizli, bir kulüp formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 100 gol barajını aşan tek isim.

7 / 11

Cristiano Ronaldo, bu sezon oynadığı 8 Şampiyonlar Ligi maçında da gol attı ve bunlarda fileleri 12 kez havalandırdı.

8 / 11

Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 9 maçtır gol atıyor (toplam 14 gol). Bunu başaran Ruud van Nistelrooy’dan sonra ikinci isim. Hollandalı, 2003’te Manchester United formasıyla 9 maçta toplam 12 gol kaydetmişti.

9 / 11

Ronaldo, Real Madrid ile tüm kulvarlarda oynadığı son 9 maçta 15 gole ulaştı.

10 / 11

Real Madrid’in gol atamadığı son Şampiyonlar Ligi maçı 2015-16 yarı finalinde Manchester City deplasmanıydı. 0-0 sona eren maçta Cristiano Ronaldo oynamamıştı.

11 / 11

Ronaldo, oynadığı son 13 Şampiyonlar Ligi maçında sadece geçen sezon yarı final rövanşında 2-1 yenildikleri Atletico Madrid karşısında sessiz kaldı. Diğer 12 maçta 22 golü buldu.

Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.