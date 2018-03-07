Manchester City - Basel maçı canlı izle - İdman TV canlı yayın akışı, frekans bilgileri
Manchester City - Basel maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takım belli olacak. Son 16 turunda İsviçre'de oynanan ilk maçta Manchester City, Basel'i 4-0 yenmişti.Etihad Stadı'nda oynanacak rövanş maçını Azerbeycanlı futbolseverler için İdman TVşifresiz canlı olarak yayınlayacak. İşte İdman TV yayın akışı, canlı yayın linki ve uydu frekans bilgileri...
Manchester City - Basel maçı İdman TV'de Azerbeycanlı futbolseverler ile buluşuyor. Manchester City, ilk maçta 4-0 yendiği rakibi Basel'i Etihad Stadı'nda konuk edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Manchester City - Basel maçını şifresiz olarak İdman TV'den izlenecek. İdman TV uydu frekans bilgileri, yayın akışı ve canlı yayın linki haberimizde.
MANCHESTER CİTY 4-0 BASEL
Manchester City, Saint Jakob-Park'ta konuğu olduğu İsviçre temsilcisi Basel'i 4-0 yendi. Manchester City'de Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 14 ve 53. dakikalarda attığı gollerle galibiyette başrolü oynadı. Mavi-beyazlı takımın diğer golleri, 18. dakikada Bernardo Silva, 23. dakikada ise Sergio Agüero'dan geldi.
Manchester City - Basel muhtemel ilk onbirler
Man. City: Bravo; Danilo, Stones, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Gündoğan, Foden; B Silva, Jesus, Sterling.
Basel: Vaclík; Lang, Lacroix, Suchý, Riveros, Petretta; Zuffi, Serey Dié; Stocker, Elyounoussi, Oberlin
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İDMAN TV HAKKINDA
İdman Azerbaycan TV, dünyanın en prestijli spor aktivitelerini ekrana getiren uluslararası spor kanalıdır. İdman Tv, Azerbaycan’ın kamu yayıncısı Az TV’nin spor kanalıdır. 1 Ağustos 2009 tarihinde yayına başlayan İdman TV; Futbol, motospor, basketbol, atletizm ve diğer spor branşlarına yönelik yayınlarıyla hizmet vermektedir. Goallisimo ve KOTV gibi televizyon programlarıyla yayınlarında renkli içeriği vardır.
İDMAN TV UYDU FREKANSI
İdman Azərbaycan TV verilişlərinin Azerspace 1 peyk vasitəsilə qəbulu
Asiya – Avropa
Satellite: Azerspace 1
Orbital position: 46°E
Downlink Frequency:
(MPEG-2) f = 11175 MHz
(Polarization- H)
Symbol rate – 27500 Msymbol/s
FEC – 5/6