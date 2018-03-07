Tottenham - Juventus maçı şifresiz izle: Çeyrek finale kim kalacak? AzTV canlı yayın akışı

Tottenham - Juventus maçı ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada 2-2'nin rövanşında hangi taraf gülecek? Wembley Stadı'nda oynanacak Tottenhma - Juventus maçı TSİ 22.45'te başlayacak. Szymon Marciniak'ın yöneteceği Tottenham - Juventus maçının yardımcı hakemleri ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz. Azerbeycanlı futbolseverler, Tottenham - Juventus maçı AZTV'den şifresiz olarak izleyebilecekler. İşte Tottenham - Juventus maçına dair bilgiler, muhtemel onbirler, AZTV yayın akışı ve canlı yayın linki ile uydu frekansı...



TOTTENHAM - JUVENTUS MAÇI



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında Tottenham, Juventus'u konuk ediyor. Eşleşmenin ilk maçında 2-0 geriye düşmesine rağmen skoru 2-2'ye getiren Tottenham, Juventus'un yeni stadında bunu başaran ilk rakip takım oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Liverpool'dan sonra namağlup olan 3. takım olan Tottenham, Juventus'u taraftarı önünde eleyerek çeyrek finale kalmayı istiyor.



Tottenham: Lloris; Trippier, Sánchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembélé; Son, Alli, Eriksen; Kane



Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanić, Matuidi; Dybala, Douglas Costa, Higuaín

İLK MAÇTA NELER OLDU?



Juventus, Allianz Stadı'nda konuk ettiği İngiliz ekibi Tottenham karşısında karşılaşmaya hızlı başladı. Siyah-beyazlı ekip, Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain'in 2'nci ve penaltıdan 9'uncu dakikalarda ağları sarsmasıyla rakibi karşısında 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Tottenham, 35. dakikada yıldız oyuncusu Harry Kane ile fileleri havalandırdı ve skoru 2-1'e getirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında bir penaltı daha kazanan Juventus'ta topun başına geçen Higuain'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü ve ilk yarı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle kapandı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Tottenham, 71. dakikada Christian Eriksen'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.



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Satellite: Azerspace 1

Orbital position: 46°E

Downlink Frequency:

f = 11175 MHz

Polarization-H

S/R – 27500 Msymbol/s

FEC - 5/6

PID video: 308

PID audio: 256



PID radio : 257



