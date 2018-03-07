Manchester City-Basel, Tottenham-Juventus maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları dün akşam iki karşılaşma ile başladı. Neymar'dan yoksun olarak sahaya çıkan PSG, Real Madrid'e 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. İlk maçta alınan 5-0'lık sonuç sonrasında Liverpool ile Porto, rövanşta o-o berabere kaldılar. Bu sonuçların sonrasında Real Madrid ile Liverpool, çeyrek finale kalmayı başardı. Bu akşam ise Şampiyonlar Ligi'nde iki karşılaşma oynanacak. Manchester City, Basel'i 4-0'ın rövanşında ağırlayacak. Tottenham ile Juventus ise İtalya'da oynanan ve 2-2 biten maçın rövanşında çeyrek tur için mücadele edecekler. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde kim tur atlayacak? Man. City - Basel ve Tottenham - Juventus maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?



MANCHESTER CİTY-BASEL



Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Manchester City, bu akşam Basel'i ağırlıyor. Etihad Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'de başlayacak. Bu sene Guardiola yönetiminde İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen ve en yakın rakibine 16 puan fark atan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde de bu başarısını çeyrek finale kalarak sürdürmek istiyor. İlk maçta Basel'i deplasmanda 4-0 yenen Manchester City, çeyrek final kapısını çoktan araladı. Bu maç, Türkiye'de Tivibu Spor 3 kanalından yayınlanacak. Aynı zamanda Manchester City - Basel maçını yayınlayacak ulusal kanallar şunlar; İdman TV, BT Sport, Sport +5, RSI LA 2, Tring Sport, Super Sport, Sky Sport, ESPN, Klik Sport, Arena Sport, TV3 Sport, Digi Sport, Viasat Sport, Cosmote Sport, Sport 1, Astro Supersport, Canal + Sport, FOX Sport, Futbol 1.



Manchester City - Basel muhtemel ilk onbirler



Man. City: Bravo; Danilo, Stones, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Gündoğan, Foden; B Silva, Jesus, Sterling.



Basel: Vaclík; Lang, Lacroix, Suchý, Riveros, Petretta; Zuffi, Serey Dié; Stocker, Elyounoussi, Oberlin



TOTTENHAM-LİVERPOOL



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer maçında Tottenham, Juventus'u konuk edecek. Bu maç da TSİ 22.45'te başlayacak. İtalya'da oynanan ilk maçta Juventus, 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamamış ve sahadan 2-2 berabere ayrılmışlardı. Bu sonuç, bu akşam ev sahibi takımın avantajına. Maçın 0-0 ve 1-1 bitmesi halinde Tottenham tur atlayacak. Juventus'un tur atlaması için bir farklı galibiyet alması gerekiyor. Tottenham - Juventus maçı Türkiye'de Tivibu Spor 2 kanalında sporseverler ile buluşacak. Bu maçı yayınlayacak uluslararası kanallar şöyle; AZTV, BT Sport, Sport +5, RSI LA 2, Tring Sport, Super Sport, Sky Sport, ESPN, Klik Sport, Arena Sport, TV3 Sport, Digi Sport, Viasat Sport, Cosmote Sport, Sport 1, Astro Supersport, Canal + Sport, FOX Sport, Futbol 1.



Tottenham - Juventus muhtemel ilk onbirler



Tottenham: Lloris; Trippier, Sánchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembélé; Son, Alli, Eriksen; Kane



Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanić, Matuidi; Dybala, Douglas Costa, Higuaín



ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI



6 Mart Salı:

Liverpool 0-0 Porto (5-0)

Paris Saint Germain 1-2 Real Madrid (1-3)



7 Mart:

22.45 Manchester City (İngiltere) - Basel (İsviçre) (4-0)

22.45 Tottenham (İngiltere) - Juventus (İtalya) (2-2)



13 Mart:

22.45 Manchester United (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (0-0)

22.45 Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-2)



14 Mart:

20.00 Beşiktaş - Bayern Münih (Almanya) (0-5)

22.45 Barcelona (İspanya) - Chelsea (İngiltere) (1-1)

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

MANCHESTER CITY - BASEL MAÇ ÖZETİ



İngiltere'den Manchester City, Saint Jakob-Park'ta konuğu olduğu İsviçre temsilcisi Basel'i 4-0 yendi. Manchester City'de Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 14 ve 53. dakikalarda attığı gollerle galibiyette başrolü oynadı. Mavi-beyazlı takımın diğer golleri, 18. dakikada Bernardo Silva, 23. dakikada ise Sergio Agüero'dan geldi. Bu maçın özetini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.



Manchester City - Basel maç özeti için tıklayınız

JUVENTUS - TOTTENHAM MAÇ ÖZETİ



Diğer karşılaşmada ise İtalya temsilcisi Juventus, Allianz Stadı'nda konuk ettiği İngiliz ekibi Tottenham karşısında karşılaşmaya hızlı başladı. Siyah-beyazlı ekip, Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain'in 2'nci ve penaltıdan 9'uncu dakikalarda ağları sarsmasıyla rakibi karşısında 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Tottenham, 35. dakikada yıldız oyuncusu Harry Kane ile fileleri havalandırdı ve skoru 2-1'e getirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında bir penaltı daha kazanan Juventus'ta topun başına geçen Higuain'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü ve ilk yarı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle kapandı.



İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Tottenham, 71. dakikada Christian Eriksen'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi. Bu maçın özetini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.



Juventus - Tottenham maç özeti için tıklayınız

