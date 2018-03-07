Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle: PSG - Real Madrid / Liverpool - Porto maç özetleri

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmalarında PSG - Real Madrid ve Liverpool - Porto maçları dün akşam oynandı. Neymar'ın olmadığı maçta Real Madrid, PSG'yi deplasmanda da 2-1 yenerek çeyrek finale kaldı. Günün diğer maçında ise Liverpool, Porto'yu ağırladı. 5-0 kazandığı maçın rahatlığı ile sahaya çıkan Liverpool, Porto ile golsüz berabere kalarak çeyrek finale kalan ikinci takım oldu. İşte Şampiyonlar ligi maç özetleri, PSG - Real Madrid ile Liverpool - Porto maç özetleri ile günün maç programı...



PSG 1-2 REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Fransa'nın güçlü ekibi Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol devi Real Madrid'i ağırladı. Santiago Bernabeu'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Real Madrid, rövanş maçını da 2--1 kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen ekip oldu. Real Madrid'in gollerini 51'inci dakikada Ronaldo ve 80'de Casemiro attı. PSG'nin tek golü 71'inci dakikada Cavani'den geldi.







LİVERPOOL 0-0 PORTO MAÇ ÖZETİ



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiliz ekibi Liverpool ile Portekiz temsilcisi Porto karşı karşıya geldi. Liverpool Anfield Stadı'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Portekiz'de oynanan ilk maçı 5-0 kazanan Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen ekip oldu.







ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI PROGRAMI



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başladı. Son 16 turu rövanş maçlarının programı, biten karşılaşmalar ve tur atlayan takımlar şöyle;



6 Mart Salı:

Liverpool 0-0 Porto (5-0)

Paris Saint Germain 1-2 Real Madrid (1-3)





7 Mart:

22.45 Manchester City (İngiltere) - Basel (İsviçre) (4-0)

22.45 Tottenham (İngiltere) - Juventus (İtalya) (2-2)





13 Mart:

22.45 Manchester United (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (0-0)

22.45 Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-2)





14 Mart:

20.00 Beşiktaş - Bayern Münih (Almanya) (0-5)

22.45 Barcelona (İspanya) - Chelsea (İngiltere) (1-1)

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