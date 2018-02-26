Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon VAR kullanılmayacak!

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen UEFA'nın 42. Olağan Kongresi'nde konuşan Ceferin, VAR ve UEFA'nın geleceği hakkında açıklamada bulundu.



Taraftarların sürekli VAR ekranı gördüğünü ancak kimsenin bu sistemin nasıl çalıştığını tam olarak bilmediğini ifade eden UEFA Başkanı, "Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde VAR kullanılmayacak. Güzel bir proje olabilir ancak acele etmemeliyiz. Hakemleri düzgün bir şekilde eğitmek zorundayız. Benim için hala birçok karışıklık söz konusu ancak bu, VAR'a tam anlamıyla karşı olduğum anlamına gelmiyor." dedi.



UEFA'nın değişiklikler yapmakta cesur olması gerektiğine de vurgu yapan Ceferin, "Avrupa futbolunu olabildiğince geliştirmeliyiz. UEFA, değişen dünya, modern futbol, gelecek nesillerin hayal gücü ve diğer sporlarla artan rekabete göre gelecek döneme adapte olmaya cesaret göstermeli." ifadelerini kullandı.



Ayrıca Ceferin, sahadaki futbolcular arasındaki tek farkın forma renkleri olduğunu belirterek, din, dil, ırk ve cinsiyet gibi başka hiçbir ayrım yapılmadığını da sözlerine ekledi.

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