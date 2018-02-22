Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle: Shakhtar - Roma / Sevilla Manchester United maç özetleri

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sekiz takım karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'daki tek temsilcimiz olan Beşiktaş, Bayern Münih deplasmanından beklenmeyen bir sonuçla ayrıldı. Vida'nın kırmızı kart görmesi sonrasında 75 dakika 10 kişi oynayan siyah-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında 5-0'lık sonuca engel olamadı. Salı gününün diğer maçında Chelsea ile Barcelona, İngiltere'de oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kaldılar. Dün akşam oynanan Shakhtar - Roma maçında ise Cengiz Ünder yine boş geçmedi ve bir gol attı ve takımını 2-1 yenilmekten kurtaramadı. Günün diğer maçında Sevilla ile Manchester United golsüz berabere kaldılar. İşte Şampiyonlar Ligi maç özetleri...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

SHAKHTAR DONETSK 2-1 ROMA



Son üç lig maçında 4 gol atarak dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Cengiz Ünder'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giydiği mücadelede Roma, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaştı.



Karşılaşmanın 41. dakikasında Edin Dzeko'nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan 20 yaşındaki Cengiz Ünder, takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 52. dakikada Facundo Ferreyra ile beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, 71. dakikada Brezilyalı futbolcusu Fred’in attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu maçın rövanşı 13 Mart'ta oynanacak.

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SEVİLLA 0-0 MANCHESTER UNİTED



İngiliz temsilcisi Manchester United, deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla golsüz berabere kaldı. Manchester United'da forma giyen ve karşılaşmaya yedek başlayan Fransız futbolcu Paul Pogba, 17. dakikada sakatlanan Ander Herrera'nın yerine oyuna girdi. Bu maçın rövanşı 13 Mart'ta oynanacak.

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CHELSEA 1-1 BARCELONA



Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 62. dakikasında ev sahibi ekip Brezilyalı futbolcusu Willian'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Barcelona, 75. dakikada Lionel Messi'nin golüyle skorda eşitliği sağladı. Bu maçın rövanşı 14 Mart'ta oynanacak.



BAYERN MÜNİH 5-0 BEŞİKTAŞ



Şampiyonlar Ligi'nde grupları yenilgisiz lider olarak bitiren temsilcimiz Beşiktaş, Bayern Münih ile Almanya'da oynanan maçta farklı yenildi. Maça iyi başlayan Beşiktaş, rakibine pozisyon vermedi. Fakat 16. dakikada Vida'nın yediği kırmızı kart sonrasında siyah-beyazlıların dengesi bozuldu. İlk yarının sonuna kadar iyi mücadele eden Beşiktaş, devrenin sonunda yediği golle ilk yarıyı 1-0 yenik kapadı. İkinci yarıda güçlü rakibine 10 kişi dayanamayan Beşiktaş, artarda gelen gollere engel olamadı ve sahadan 5-0 yenil ayrıldı. Bu maçın rövanşı 14 Mart'ta oynanacak.



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MANCHESTER CITY - BASEL MAÇ ÖZETİ



İngiltere'den Manchester City, Saint Jakob-Park'ta konuğu olduğu İsviçre temsilcisi Basel'i 4-0 yendi. Manchester City'de Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 14 ve 53. dakikalarda attığı gollerle galibiyette başrolü oynadı. Mavi-beyazlı takımın diğer golleri, 18. dakikada Bernardo Silva, 23. dakikada ise Sergio Agüero'dan geldi. Bu maçın özetini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.



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JUVENTUS - TOTTENHAM MAÇ ÖZETİ



Diğer karşılaşmada ise İtalya temsilcisi Juventus, Allianz Stadı'nda konuk ettiği İngiliz ekibi Tottenham karşısında karşılaşmaya hızlı başladı. Siyah-beyazlı ekip, Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain'in 2'nci ve penaltıdan 9'uncu dakikalarda ağları sarsmasıyla rakibi karşısında 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Tottenham, 35. dakikada yıldız oyuncusu Harry Kane ile fileleri havalandırdı ve skoru 2-1'e getirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında bir penaltı daha kazanan Juventus'ta topun başına geçen Higuain'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü ve ilk yarı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle kapandı.



İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Tottenham, 71. dakikada Christian Eriksen'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi. Bu maçın özetini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.



Juventus - Tottenham maç özeti için tıklayınız



Bu müsabakaların rövanşı, 7 Mart Çarşamba günü oynanacak.



REAL MADRİD - PSG MAÇ ÖZETİ



Şampiyonlar Ligi'nde son dört sezonun üçünden zaferle ayrılan İspanya temsilcisi Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Fransa ekibi Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırladı. Karşılıklı ataklarla başlayan karşılaşmada 33. dakikada ağları sarsan Adrien Rabiot, PSG'yi 1-0 öne geçirdi. Ataklarını sıklaştıran Real Madrid'de Toni Kroos'un ceza sahasında yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Cristiano Ronaldo, penaltıyı gole çevirdi ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.



Ev sahibi Real Madrid, 83'üncü dakikada Ronaldo ve 86'ncı dakikada Marcelo'nun fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Bu maçın özetini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.



Real Madrid - PSG maç özeti için tıklayınız



Ronaldo'dan bir rekor daha

Ronaldo, maçtaki ilk golüyle Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid formasıyla 100. kez ağları sarstı ve turnuvada tek bir takım formasıyla bu sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu.



Portekizli yıldız, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını ise 11'e çıkararak krallık yarışında ilk sıradaki yerini korudu.



PORTO - LIVERPOOL MAÇ ÖZETİ



Şampiyonlar Ligi son turunda gecenin son karşılaşmasında İngiliz ekibi Liverpool, Dragao Stadı'nda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Porto'yu 5-0 yenerek tur için büyük avantaj sağladı. Liverpool'da 25'inci, 53'üncü ve 85'inci dakikalarda ağları sarsan Sadio Mane, hat-trick yaparak galibiyetin baş mimarı oldu. İngiliz temsilcisinin diğer golleri, 29. dakikada Muhammed Salah ve 69'uncu dakikada Roberto Firmino'dan geldi. Bu maçın özetini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.



Porto - Liverpool maç özeti için tıklayınız



Bu müsabakaların rövanşı, 6 Mart Salı günü oynanacak.