Cengiz rekor kırdı ama Roma'yı kurtaramadı (Şampiyonlar Ligi'nde gecenin özeti)

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Shakhtar Donetsk ile Roma karşı karşıya geldi.



Mücadelenin 41. dakikasında sahneye milli futbolcu Cengiz Ünder çıktı. Edin Dzeko'nun pasında topu ağlarla buluşturan Cengiz Ünder, Roma'yı öne geçiren golü kaydetti.



Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Shakhtar Donetsk golleri bulan taraf oldu. Facundo Ferreyra ile skora denge getiren Ukrayna ekibi, 71. dakikada Fred ile öne geçti.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Shakhtar Donetsk, Roma'yı 2-1 mağlup etti. Rövanş mücadelesi 13 Mart'ta oynanacak.



Roma formasıyla son 4 maçta 5 gol atan ve 1 asist yapan Cengiz Ünderi, 71. dakikada oyundan çıktı ve yerini Patrik Schick'e bıraktı.



EN GENÇ TÜRK



Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta gol atmayı başaran Cengiz Ünder, Devler Ligi'nde gol atan en genç Türk futbolcu oldu.



SEVILLA'DA SESSİZ GECE



Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla ile Manchester United 0-0 berabere kaldı.



Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Sevilla ile Manchester United karşı karşıya geldi.



Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.



İkinci devrede ise Manchester United'ın file bekçisi, Sevilla'ya gol izni vermedi. Yaptığı kurtarışlarla takımına hayat veren De Gea, mücadeleyi gol yemeden tamamlamayı başardı.



David De Gea duvarını aşamayan Sevilla, Manchester United ile 0-0 berabere kaldı. Rövanş mücadelesi 13 Mart'ta oynanacak.



Karşılaşmaya yedek başlayan Paul Pogba, 17. dakikada Ander Herrera'nın yerine oyuna dahil oldu.

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