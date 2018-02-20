Chelsea 1 - 1 Barcelona (Maç özeti)
21 Şubat 2018 | 00:36
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk mücadelesindeki Chelsea - Barcelona maçı 1-1 sona erdi. FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta 62'de Willian'ın golüyle öne geçen Chelsea'ye 75'te Messi cevap verdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Chelsea ile Barcelona 1-1 berabere kaldı. Nefes kesen maçın ilk yarısından gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya iyi başlayan Chelsea, 62. dakikada Willian'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 75'i gçstediğinde Messi sahneye çıktı ve attığı golle durumu 1-1'e getirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Barcelona rövanş öncesi avantajı cebine koydu.
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