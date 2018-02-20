Chelsea 1 - 1 Barcelona (Maç özeti)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Chelsea ile Barcelona 1-1 berabere kaldı. Nefes kesen maçın ilk yarısından gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya iyi başlayan Chelsea, 62. dakikada Willian'ın golüyle 1-0 öne geçti.



Dakikalar 75'i gçstediğinde Messi sahneye çıktı ve attığı golle durumu 1-1'e getirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Barcelona rövanş öncesi avantajı cebine koydu.

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