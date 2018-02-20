Bayern Münih - Beşiktaş maçında Thomas Müller'in şutu James Rodriguez'i sakatladı
20 Şubat 2018 | 23:54
Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih-Beşiktaş maçında ilginç bir sakatlık yaşandı. Bayern Münih'in Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez, Thomas Müller'in Beşiktaş kalesine çektiği şutun kulağına gelmesinin ardından Beşiktaş maçına devam edemedi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Allianz Arena'da Beşiktaş'ı konuk eden Bayern Münih'te James Rodriguez, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Bayern Münih atağında Thomas Müller'in çektiği şut, kulağına gelen James Rodriguez, denge kaybı yaşaması üzerine oyuna devam edemedi.
JAMES YERİNE ROBBEN
Karşılaşmanın 43. dakikasında oyundan çıkan Kolombiyalı yıldızın yerine Arjen Robben oyuna dahil oldu.
(Sporx)
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