Jupp Heynckes ve Mats Hummels Beşiktaş maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Heynckes, Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu söyledi ve bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmamasının kendisini şaşırttığını belirtti.



Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri sorulan deneyimli antrenör, "Bizim için çok özel burada bulunmak. Herkes başarıyı düşünüyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük takımlar var, Avrupa'da çok büyük takımlar var. Bazılarının da kendini çok güçlendirdiğini görüyoruz. Favori çemberinin gerildiğini söyleyebilirim. Barcelona, Real Madrid, PSG... Bunların hepsini görmek lazım. Biz kendi geleneğimizi devam ettirmek istiyoruz. Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir kulüptür. Her rakip sizin yolunuza taş koyabilir. " diye konuştu.



"NASIL OLDU DA BEŞİKTAŞ HİÇ SON 16'YA KALMADI?"



Beşiktaş'ın burada olmasının sürpriz olmadığını vurgulayan Alman hoca, "Beşiktaş'ı çektiğimizde basında bu iyi bir kura dendi. 1 hafta önceden rakibime çalışırım. Beşiktaş'ın İspanya, Hollanda Ligi'nde oynamış, uluslararası oyuncuları var. Tecrübe ile dolu bir takım. Benim anlayamadığım konu, Beşiktaş'ın bugüne kadar nasıl son 16'ya kalmadığı. Antrenörleri çok tecrübeli bir antrenör. Takımı beraber tutmayı, fit tutmayı bilen, çok iyi futbol oynatan, defans konusunda sağlam duran bir takım. Bunu iltifat için söylemiyorum, bu takım futbol oynayabilen bir takım. Beşiktaş'ın burada olması şans değil. Deplasmanda oynadığı tüm maçları kazanan bir takım. Ben de bunları futbolcularıma anlattım ve söylemeye çalıştım." dedi.



"BEŞİKTAŞ OYNAYACAK, BİZ DE OYNAYACAĞIZ..."



Nasıl bir maç beklediği sorulan Heynckes, "Beşiktaş oynamaya, aktif olmaya çalışan bir takım. Elimizden geldiğince onlara baskı uygulamaya çalışacağız. Onlar saklanmayacaklar, biz de saklanmayı düşünmüyoruz. İyi bir maç olacaktır." cevabını verdi.



"BEŞİKTAŞ'TA ŞENOL GÜNEŞ FAKTÖRÜ VAR"



Beşiktaş'ın sırrı sorulan Heynckes, "Beşiktaş üzerinde Şenol Güneş faktörü çok büyük. İyi bir takım hazırlıyor, bu oynadığımız çağın futbolunda çok önemli. Takımın içindeki karışım, denge çok iyi. Tecrübe, çok büyük bir faktör. Onun için de tecrübeyle gruptan çıkmasını bildiler." değerlendirmesini yaptı.



"ŞU ANDA BİR GRİP SALGINI VAR, KADRO BELLİ DEĞİL"



Takımda bir grip salgını olduğunu kaydeden teknik adam, 11'i belirlemediğini söylerken, "Futbolculara kimin oynayıp oynamayacağını söylemedim. Şu anda bir grip salgını olduğunu biliyoruz. Geçen hafta da aynısını yaşadık ve takımı değiştirmem gerekti. Son anda birisi oynayamayacağını belirtmişti. Bu sefer de son ana kadar bekleyeceğim." bilgisini paylaştı.





HUMMELS: 'DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİR'



Bayern Münih'in tecrübeli stoperi Mats Hummels, Beşiktaş maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İlk olarak sözü alan Hummels, "Ben de oynamayabilirim, ona göre davranmam gerekir. Bizim işimiz bu. Hocamız en iyi şekilde takımı kuracaktır. Benim de oynamadığım zamanlar oldu. Ondan sonra daha iyi olmam gerektiğini düşündüm ve çalışarak bugünlere geldim. En azından 18 futbolcumuz var. 18 oyuncu da çok iyi oyuncular. Bir maçta oynamayan oyuncunun içinde kötü olduğu yönünde bir his olacağını sanmıyorum" dedi.



'MÜCADELEDEN KAÇMAYACAĞIZ'



Beşiktaş maçında mücadeleden kaçmayacaklarını vurgulayan Alman yıldız, "Takım sonuna kadar savaşıyor, sonuna kadar oynuyor. Futbolcular ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Hep beraber takımı bu seviyeye getirdiğimizi düşünüyorum. Ofansif ve defansif olarak çok iyi çalışmamız gerekiyor. Arada hatalar yapabiliriz ama komple takımı değiştiremeyiz. Umarım ki bu seviyede çok çok iyi mücadele edeceğiz. Hiçbir mücadeleden kaçmayacağımızı belirtebilirim." diye konuştu.



'TÜRKLER FUTBOLU ÇOK SEVİYOR'



Statta Beşiktaş taraftarı olacağını vurgulayan Hummels, "Beşiktaş seyircilerinin statta olacağını biliyorum. 2 Türk arkadaşıma bilet buldum. Almanya'da yaşayan çok Türk var ve futbolu seven çok Türk futbolsever var. Onlar da ne kadar az olursa olsun, takımlarını destekleyeceklerdir. Daha iyi mi, kötü mü olur, onu söyleyemem ama stat dolu olacaktır. Umarım dostluk içinde biter." ifadelerini kullandı.



'YENİ STATLARINDA ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFER VAR'



Beşiktaş'ı tanıyıp tanımadığı sorulan tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş'ın eski stadını biliyorum, yeni bir statları olduğunu ve güzel bir atmosfer olduğunu biliyorum. Çok sesli olduklarını biliyorum. Çok çok büyük isimler var takımda oynayan. Böyle bir takımı yanlış analiz edip, küçümseyemezsiniz. Dikkatli olmamız gerekir." cevabını verdi.