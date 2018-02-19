Bayern Münih - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bayern - BJK maçı sonucu belli oldu!

Bayern Münih - Beşiktaş maçı hangi kanalda merak ediliyor. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman temsilcisi Bayern Münih'e konuk oluyor. Devler Ligi çeyrek finaline çıkmak için Beşiktaş, Bayern Münih ile deplasmanda yapacağı maçtan avantajlı bir skor elde etmenin peşinde. Üç kulvarda mücadelede eden ve zorlu bir maç trafğine giren Beşiktaş, Bayern Münih maçı ile iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Bayern Münih - Beşiktaş muhtemel ilk onbirleri haberimizde. Peki Bayern Münih - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?





BAYERN MÜNİH - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, Son 16 turu ilk maçında Bayern Münih'e konuk oluyor. G Grubunu yenilgisiz lider olarak tamamlayan Beşiktaş, Bundesliga Şampiyonu Bayern Münih deplasmanından iyi bir skorla dönmeyi istiyor. Bayern Münih - Beşiktaş maçına Rumen hakem Ovidiu Hategan görevlendirildi. Hategan'ın yardımcılıklarını vatandaşları Octavian Șovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini aynı ülkeden István Kovacs ile Sebastian Coltescu, dördüncü hakemliğini ise Radu Ghinguleac üstlenecek.



20 Şubat Salı günü Allianz Arena'da TSİ 22.45'te oynanacak Bayern Münih - Beşiktaş maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.





BAYERN MÜNİH - BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ



Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Almanya'da karşılacak Bayern Münih ile Beşiktaş, bu turnuvada daha önce bir kez daha karşı karşıya geldiler. 1997-1998 Şampiyonlar Ligi döneminde gruplarda oynanan karşılaşmalarda Bayern Münih, her iki maçı da 2-0 aynı skorla kazandı.



BAYERN MÜNİH MAÇI ANTREMAN NOTLARI



Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile Salı günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.



Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.



Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik çalışmasının yer aldığı program, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.



Beşiktaş, yarın saat 14.00’de özel uçakla Almanya'nın Münih şehrine gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı statta TSİ 21.30’da yapacak. Antrenman öncesi TSİ 21.00’de Teknik Direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.



FİKRET ORMAN'NDA BAYERN MÜNİH -BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın BJK TV'ye yaptığı açıklamalar siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer aldı.



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 20 Şubat Salı günü Alman ekibi Bayern Münih ile deplasmanda yapacakları ilk maça ilişkin görüşlerini aktaran Fikret Orman, kulüp tarihi açısında önemli bir mücadeleye çıkacaklarını belirtti.



Tam kadro sahada olacaklarını ifade eden Orman, şöyle konuştu:



"Takım kadromuz tam olarak sahada. Sakat oyuncumuz yok. Oyuncularımın morali iyi. Tabii biraz Atiker Konyaspor maçına üzüntülüler ama her karşılaşma bittikten sonra yeni bir mücadele başlıyor. Futbol şansı yanımızda olsun. Allah'tan Bayern Münih maçında yabancı bir hakem var. Hakem hakkında endişem yok. İnşallah güzel bir maç olacak."



Bayern Münih - Beşiktaş maçını yönetecek olan hakem Hategan, 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 2-0 yendiği maçta görev yapmıştı.



BAYERN MÜNİH - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER



Bayern: Ulreich; Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba; Vidal, Javi Martínez, James Rodríguez, Coman, Müller; Lewandowski



Beşiktaş: Fabri; Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Adriano; Hutchinson, Oğuzhan; Quaresma, Talisca, Babel; Vágner Love