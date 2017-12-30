UEFA tüm zamanların en iyilerini açıkladı

Bu listede temsilcilerimizden Galatasaray 20'nci, Fenerbahçe 47'nci, Beşiktaş 51'inci, Trabzonspor 113'üncü sırada yer aldı.



İlk 10 sırada yer alan takımlar ve temsilcilerimizin sıralamaları şu şekilde:



1 - Real Madrid

2 - Bayern Münih

3 - Barcelona

4 - Manchester United

5 - Juventus

6 - Milan

7 - Benfica

8 - Porto

9 - Liverpool

10 - Arsenal

20 - Galatasaray

47 - Fenerbahçe

51 - Beşiktaş

113 - Trabzonspor

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