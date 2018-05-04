Fatih Terim ve TFF gerçeği ortaya çıktı!

Fatih Terim gerçeği ortaya çıktı!

1 / 14 Türkiye Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasındaki dava 7 Temmuz'da görülecek... Türkiye Futbol Federasyonu, 26 Temmuz'da Fatih Terim'in görevinden alındığını açıklamıştı.

2 / 14 TFF Direktörlüğü görevini yürüten ve sonrasında Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim ise TFF aleyhine 3,5 milyon Euro'luk tazminat davası açmıştı. Fatih Terim'in, mahkemeye sunduğu dilekçe de ortaya çıktı.

3 / 14 Davacı Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir tarafından İstanbul 17. İş Mahkemesi hakimliğine sunulan 13 sayfalık dilekçede, davalı Türkiye Futbol Federasyonu'nun iddia ve taleplerine cevap verildiği kaydedilirken Fatih Terim'in,

4 / 14 13 milyon TL'lik tazminat talebinin fahiş olduğu yönündeki iddialara karşılık, bu miktarın, TFF'nin yıllık 670 milyon TL olan gelirinin sadece 1.93'ünü kapsadığını belirterek "Tazminat talebimiz adil ve ölçülüdür" yanıtı vermesi dikkat çekti.

5 / 14 Terim'in vekili Av. Epözdemir tarafından mahkemeye sunulan dilekçede "Müvekkilim, sözleşmesinin Dünya Kupası finallerine hak kazanılması "pek muhtemel bir durumda iken" haksız şekilde fesih edilmesi sonucu...

6 / 14 750 bin Euro'luk bir primden de mahrum kalmıştır" ifadeleri de dikkat çekerken, Milli Takım'da geçirdiği yaklaşık 3 yıl için 14 milyon Euro ödenen bir kişi için 3.5 milyon Euro'luk cezai şartın fahiş olmadığı belirtildi.

7 / 14 Dilekçesinde Yargıtay'ın üç farklı kararından örnekler veren Terim vekili Av. Epözdemir, müvekkilinin sözleşmesinin fesih olmasıyla 4.5 milyon Euro'luk bir gelirden mahrum kaldığına vurgu yaparak,

8 / 14 "TFF kamu görevi yapan bir yer değildir, bu konuda algı yapılmaktadır, halbuki bu tazminat devletin ve vatandaşın cebinden çıkacak bir para değildir...

9 / 14 Fatih Terim Euro kurunu 3.70 TL'den sabitlemekle bugün yaklaşık 19 milyon TL tazminat alması gerekirken, sadece 13 milyon TL istemektedir, bu konuda yaklaşık 5 milyon TL zararı oluşmuştur...

10 / 14 Kısaca fahiş tazminatta borçlunun ödeme gücüne bakılır. Borçlu Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'nin en varlıklı, dünyanın da sayılı varlıklı federasyonlarından biridir...

11 / 14 Yıllık 670 milyon TL geliri olan bir federasyon için 13 milyon TL'lik tazminat asla fahiş değildir...

12 / 14 Borçlunun bu konuda ödeme gücü fazlasıyla vardır. Kaldı ki müvekkilin başarısıyla Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'na kalarak yaklaşık 98 milyon TL gibi bir gelir elde etmiştir...

13 / 14 Kısaca müvekkilin sözleşmesi sözleşme bitişine 16 ay kala haksız yere fesih edilmiş ve müvekkilim primler hariç yaklaşık 4.5 milyon Euro'luk bir gelirden mahrum bırakılmıştır. Buna karşılık 3.5 milyon Euro talebimiz gayet normaldir...