Karadağ - Türkiye | CANLI YAYIN

Karadağ-Türkiye maçı, A Milli Futbol Takımımızın milli aradaki ikinci hazırlık karşılaşması olacak. Mircea Lucescu yönetimindeki A Milli Takım, Karadağ'ı yenerek hazırlık maçlarını 2 galibiyetle bitirmeyi hedefliyor. Karadağ-Türkiye maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu. Karadağ-Türkiye maçının 11'leri, tüm ayrıntıları ve canlı anlatımı haberimizde olacak.





Mücadelede, Sırbistan Futbol Federasyonundan Milorad Mazic düdük çalıyor. Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapıyor.



Karadağ-Türkiye maçının 11'leri şu şekilde;



Türkiye: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun



Karadağ: Petkovic, Tomasevic, Savic, Simic, Vukcevic, Vesovic, Jankovic, Scekic, Ivanic, Marusic, Beqiraj

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

Dakika 8: Karadağ'ın kaptırdığı topta sol kanattan Hakan Çalhanoğlu ceza sahasına indirdi ancak Mahmut'un vurduğu kafa Karadağ savunmasından geri döndü.

Dakika 11: Hasan Ali Kaldırım'ın açtığı ortada Cengiz Ünder ceza sahası içerisinde topu filelerle buluşturdu ve Millilerimizi 1-0 öne geçirdi.

Dakika 23: Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında Okay Yokuşlu topu kafayla ağlara yolladı. Okay'ın Milli formayla ilk golü.

Dakika 45: Karadağ adına Mirko Ivanic, farkı 1'e indiren golü atıyor.



Karadağ ile ikinci maç



A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki ikinci maçına çıkacak.



İki ekip daha önce ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.



Milli takım, bu mücadeleyle rakibiyle Karadağ'daki ilk maçına da çıkmış olacak.