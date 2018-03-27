Karadağ - Türkiye | CANLI YAYIN
Karadağ-Türkiye maçı, A Milli Futbol Takımımızın milli arada yapacağı ikinci hazırlık maçı olacak. Saat 20:10'da başlayacak Karadağ-Türkiye maçı öncesi millilerin hedefi, İrlanda Cumhuriyeti'nden sonra Karadağ'ı da mağlup etmek. Karadağ-Türkiye maçı öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte Karadağ-Türkiye maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm ayrıntıları...
Karadağ-Türkiye maçı, A Milli Futbol Takımımızın milli aradaki ikinci hazırlık karşılaşması olacak. Mircea Lucescu yönetimindeki A Milli Takım, Karadağ'ı yenerek hazırlık maçlarını 2 galibiyetle bitirmeyi hedefliyor. Karadağ-Türkiye maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu. Karadağ-Türkiye maçının 11'leri, tüm ayrıntıları ve canlı anlatımı haberimizde olacak.
Mücadelede, Sırbistan Futbol Federasyonundan Milorad Mazic düdük çalıyor. Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapıyor.
Karadağ-Türkiye maçının 11'leri şu şekilde;
Türkiye: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun
Karadağ: Petkovic, Tomasevic, Savic, Simic, Vukcevic, Vesovic, Jankovic, Scekic, Ivanic, Marusic, Beqiraj
KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
Dakika 8: Karadağ'ın kaptırdığı topta sol kanattan Hakan Çalhanoğlu ceza sahasına indirdi ancak Mahmut'un vurduğu kafa Karadağ savunmasından geri döndü.
Dakika 11: Hasan Ali Kaldırım'ın açtığı ortada Cengiz Ünder ceza sahası içerisinde topu filelerle buluşturdu ve Millilerimizi 1-0 öne geçirdi.
Dakika 23: Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında Okay Yokuşlu topu kafayla ağlara yolladı. Okay'ın Milli formayla ilk golü.
Dakika 45: Karadağ adına Mirko Ivanic, farkı 1'e indiren golü atıyor.
Karadağ ile ikinci maç
A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki ikinci maçına çıkacak.
İki ekip daha önce ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.
Milli takım, bu mücadeleyle rakibiyle Karadağ'daki ilk maçına da çıkmış olacak.