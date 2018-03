Karadağ 2-2 Türkiye (Maç özeti)

Karadağ-Türkiye maçında kazanan çıkmadı. Karadağ ile deplasmanda karşılaşan milliler, ilk yarıda üstün bir oyun sergileyerek 2-0 öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle bitti. İşte Karadağ-Türkiye maçının özeti ve tüm ayrıntıları...



Maça hızlı başlayan milliler, 11. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti. Temposunu koruyan Türkiye, 23. dakikada Okay Yokuşlu ile farkı 2'ye çıkarttı. İlk yarının bu skorla bitmesi beklenirken sahneye çıkan Ivanic, skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



İkinci yarıda iki takım da düşük tempoyla mücadele etti. Türkiye fazla pozisyona giremezken Karadağ kalemizde daha etkili oldu. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde Karadağ adına Mugosa sahneye çıktı ve mücadeleyi 2-2'ye getirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi.





Karadağ-Türkiye maçının 11'leri şu şekilde;



Türkiye: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun



Karadağ: Petkovic, Tomasevic, Savic, Simic, Vukcevic, Vesovic, Jankovic, Scekic, Ivanic, Marusic, Beqiraj

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

Dakika 8: Karadağ'ın kaptırdığı topta sol kanattan Hakan Çalhanoğlu ceza sahasına indirdi ancak Mahmut'un vurduğu kafa Karadağ savunmasından geri döndü.

Dakika 11: Hasan Ali Kaldırım'ın açtığı ortada Cengiz Ünder ceza sahası içerisinde topu filelerle buluşturdu ve Millilerimizi 1-0 öne geçirdi.

Dakika 23: Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında Okay Yokuşlu topu kafayla ağlara yolladı. Okay'ın Milli formayla ilk golü.

Dakika 45: Karadağ adına Mirko Ivanic, farkı 1'e indiren golü atıyor.

İkinci yarı

Dakika 53: Karadağ'da Jankovic, uzun topun ardından sağ kanatta topla buluştu ve şutunu çıkardı. Top az farkla dışarı çıktı.



Dakika 55: Karadağ'ın kullandığı kornerde Simic bomboş kaldı ancak istediği vuruşu gerçekleştiremedi.



Dakika 60: Karadağ etkili gelmeye devam ediyor. Ceza sahasına çevrilen topta Volkan kalesinden çıkmadı ancak Türkiye savunması topu uzaklaştırmayı bildi.

Dakika 87: ceza yayında topla buluşan Stefan Mugosa, Mehmet Topal’ı çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2



Dakika 90+1: Serdar’ın pasında sol kanattan ceza sağasına giren Yunus Mallı’nın vuruşunda top kaleci Petkovic’de kaldı.



Stat: Stadion Podgorica

Hakemler: Milorad Mazic xx, Milovan Ristic xx, Dalibor Djurdjevic xx

Karadağ: Danijel Petkovic xx, Stefan Savic xx (Aleksandar Boljevic dk. 89 ?), Marko Vesovic xx, Zarko Tomasevic x, Marko Simic xx, Fatos Beciraj x (Vladimir Jovovic dk. 79 x), Aleksandar Scekic xx, Mirko Ivanic xx (Stefan Mugosa dk. 67 xx), Nikola Vukcevic xx, Adam Marusic xx (Filip Stojkovic dk. 79 x), Marko Jankovic xxx (Emrah Klimenta dk. 90+2 ?)

Türkiye: Volkan Babacan xx, Çağlar Söyüncü xx, Hasan Ali Kaldırım xxx (Ömer Bayram dk. 76 ), Kaan Ayhan xx, Mehmet Topal xx, Mahmut Tekdemir xx, Hakan Çalhanoğlu xx (Serdar Gürler dk. 69 xx), Cengiz Ünder xx (Yunus Mallı dk. 77 x), Yusuf Yazıcı xx (Emre Akbaba dk. 70 xx), Okay Yokuşlu xxx (İrfan Can Kahveci dk. 46 xx), Cenk Tosun xx (Enes Ünal dk. 76 xx)

Goller: Mirko Ivanic (dk. 45+1), Stefan Mugosa (dk. 87) (Karadağ), Cengiz Ünder (dk. 11), Okay Yokuşlu (dk. 23) (Türkiye)

Sarı kartlar: Marko Simic, Zarko Tomasevic (Karadağ), Kaan Ayhan (Türkiye)



Karadağ ile ikinci maç



A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki ikinci maçına çıktı.



İki ekip daha önce ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.



Milli takım, bu mücadeleyle rakibiyle Karadağ'daki ilk maçına da çıkmış oldu.