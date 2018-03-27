U19 Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda

Elit Tur 7. Grup’taki son maçında deplasmanda Bosna Hersek’i 2-1 mağlup eden U19 Milli Takım’ı, U19 Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.



Elit Tur 7. Grup’ta mücadele eden U19 Milli Takım’ı, grubun son maçında Bosna Hersek’i Güven Yalçın ve Muhayer Oktay’ın golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 maç sonunda puanını 7’ye yükseltti ve UEFA U19 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını elde etti. 8 takımla oynanan ve her yıl düzenlenen U19 Avrupa Şampiyonası’na en son 2013 yılında katılan ay-yıldızlılar, 16-29 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya’da düzenlenecek turnuvada Vedat İnceefe yönetiminde boy gösterecek.





Bu turnuvadaki tek şampiyonluğunu 1992’de kazanan Türkiye, 1993 ve 2004’te de finale kadar çıkmasına rağmen kupayı kaldıramamıştı.



Karşılaşmayı TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da stadyumdan takip etti. Kafkas, müsabaka sonrası U19 Milli Takımı teknik heyeti ile futbolcularını tebrik etti.



STAT: Vorup

HAKEMLER: Ricardo De Burgos (İspanya), Iker De Fransisco (İspanya), Victor Skytte (Danimarka)

BOSNA-HERSEK: Elvin Kovac, Jusuf Gazibegovic, Amar Beširevic, Alen Mustafic (Dk. 80 Luka Knezevic), Nedim Hadzic, Benjamin Hadzic, Enio Zilic, Stefan Santrac, Stefan Kovac, Halid Šabanovic, Ševkija Resic (Dk. 85 Amar Catic)

TÜRKİYE: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Furkan Korkut, Alpay Çelebi, Gökay Güney, Umut Güneş (Dk. 46 Doğukan Sinik), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 90+2 İlker Karakaş), Güven Yalçın, Muhayer Oktay, Metehan Güçlü, Mert Yılmaz (Dk. 89 Ramazan Keskin), Rahmetullah Berişbek

GOLLER: Dk. 34 Enio Zilic (Bosna-Hersek) - Dk. 11 Güven Yalçın, Dk. 44 Muhayer Oktay (Türkiye)